Furkan Bölükbaşı kimdir, neden gözaltına alındı? Furkan Bölükbaşı aslen nereli? soruları merak konusu oldu. 11 Kasım günü gözaltına alınan Bölükbaşı’nın ne suç işlediği merak ediliyor. Kullanıcılar sürekli siyasi konularla gündeme gelen Bölükbaşı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medyada sivri dilli siyasi yorumlarıyla tanınan Furkan Bölükbaşı, hakkında başlatılan şok bir soruşturma ile gündeme bomba gibi düştü. İktidara yakın görüşleriyle bilinen ve bazı çevrelerce akademisyen olarak da anılan 30 Eylül 1988 doğumlu Bölükbaşı, X sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturmaya konu olan paylaşımda Bölükbaşı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir içeriği alıntılayarak yaptığı yorumun "tehdit" içerdiği öne sürüldü. Paylaşım kısa sürede viral olmasının ardından Bölükbaşı tarafından yayından kaldırılsa da yapılan yorumun hukuki sonuçları ağır oldu. Başsavcılığın kararıyla Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı. Bu gelişme, sosyal medyada ifade özgürlüğünün sınırları ve siyasi içerikli paylaşımların yol açabileceği hukuki riskler konusunda hararetli tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bölükbaşı'nın bu kritik suçlamalar karşısındaki savunması ve mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, olay adli makamlar tarafından yakından takip ediliyor.

FURKAN BÖLÜKBAŞI ASLEN NERELİ?

Ankara doğumlu olan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu ve Çerkez kökenli olduğu bilinen Bölükbaşı, lise eğitimini Kırıkkale Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda devam eden Bölükbaşı, çeşitli bilimsel çalışmalar yürütmüş ve akademik platformlarda yer almıştır. Ancak son yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla daha geniş bir kesim tarafından tanınmaya başlamıştır.