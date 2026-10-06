Garaj yolundaki tablo servet çıktı! 30 dolara aldı, 1,35 milyon dolara sattı

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Karanlık köşede fark edilmeden duruyordu

8'e 11 inç boyutlarındaki tablo, bir evin garaja açılan koridorundaki karanlık bir köşede, diğer alıcıların dikkatini çekmeden duruyordu.

Eseri satın alan kişi, tablo üzerindeki silik "Abercrombie, '51" imzasını fark etti. Bunun üzerine tablo için yalnızca 30 dolar ödedi.

Sergide kendi tablosunu gördü

Tablonun gerçek değerini ortaya çıkaran süreç ise alıcının daha sonra bir Gertrude Abercrombie sergisini ziyaret etmesiyle başladı.

Alıcı, sergi kataloğunda yer alan 1952 tarihli bir gazete kupürünü incelerken, satın aldığı tablonun fotoğrafını gördü. Bunun üzerine eser uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tablonun gerçekten de Gertrude Abercrombie'ye ait olduğu doğrulandı.

1,35 milyon dolara satıldı

"Alderman Merriam's Shells" adlı 1951 tarihli tablo için açık artırma öncesinde 150 bin ila 250 bin dolar arasında değer biçildi.

Ancak eser, tahminlerin çok üzerinde bir fiyata ulaşarak 1 milyon 350 bin dolara alıcı buldu. Böylece tablo, Abercrombie'nin eserleri arasında yeni bir satış rekorunun sahibi oldu.

Tabloda 10 deniz kabuğu bulunuyor

Abercrombie'nin 1951'de yaptığı eserde 10 deniz kabuğu yer alıyor. Deniz kabukları, sanatçının çalışmalarında sık kullandığı sembollerden biri olarak biliniyor.

Gertrude Abercrombie'nin eserleri son yıllarda sanat piyasasında dikkat çekici fiyatlara ulaşıyor. Sanatçının "Message for Mercy" adlı eseri de 2025 yılında Sotheby's tarafından 1 milyon 20 bin dolara satılmıştı.