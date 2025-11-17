Gelin Evi Sedef Kuyun kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye’nin son dönemde çok izlenen gündüz kuşaklarından Gelin Evi, hafta içi her gün yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Heyecanın tavan yaptığı bu programda katılımcıların hayatı ve biyografisi de merak konusu. Dikkat çeken isimlerden biri de Sedef Kuyum. Peki Gelin Evi Sedef Kuyun kaç yaşında, nereli ve kimdir?

SEDEF SUYUN KİMDİR

Sosyal medya ve yaratıcı yönetim alanında çalışan Sedef Kuyun, Creative Director (Yaratıcı Yönetmen) olarak yaşam, sunum ve modern dekorasyon temalı projeler yürütüyor. Öte yandan Instagram’da @sedefkuyun kullanıcı adıyla paylaştığı özgün içerikler sayesinde geniş bir kitleye ulaşıyor.

SEDEF KUYUN YAŞI KAÇ

Sedef Kuyun’un doğum tarihi ve yaşı kamuya açık kaynaklarda yer almıyor. Bu nedenle kesin bir yaş bilgisi bulunmamaktadır. Paylaşımlarından hareketle aktif ve üretken bir profesyonel olduğu görülmektedir.

SEDEF KUYUN NERELİ?

Sedef Kuyun’un doğum yeri veya memleketine dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar bu konuda net bir bilgi paylaşmamıştır.

SEDEF KUYUN EVLİ Mİ?

Sedef Kuyun, Adil Kuyun ile evli. Çift, özel hayatına dair detaylar sınırlı olmakla birlikte sosyal medya paylaşımları ve projeleri üzerinden takipçileriyle bağ kurmayı sürdürüyor.