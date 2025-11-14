Gelin Evi’nde kim kazandı? 14 Kasım 2025 haftanın birincisi kim oldu: Bahar mı Gizem mi?

Gündüz kuşağında sevilen programlarından Gelin Evi, bugün büyük bir sürprize ev sahipliği yaptı. Peki Gelin Evi’nde birinci kim oldu, kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar…

Bahar Sarıtaş, Gizem Pelit Unutmaz, Nisa Köroğlu, Ecre Hun ve Ayşegül Çelik’in yarıştığı haftada iki gelin aynı puanı alarak birinciliği paylaştı. İşte haftanın kazananları, sıralama ve tüm detaylar…

GELİN EVİ BİRİNCİ KİM OLDU?

– Programın sunucusu Buse Varol’un puanları ve gelinlerin birbirlerine verdikleri puanların toplamına göre haftanın birincileri Gizem Pelit Unutmaz ve Bahar Sarıtaş oldu.

– İki gelin eşit puanla 150.000 TL’lik haftalık ödülü paylaştı.

Haftanın Sıralaması (14 Kasım 2025)

1. Gizem Pelit Unutmaz – Bahar Sarıtaş ile birinciliği paylaştı

3. Ayşegül Çelik – Haftayı üçüncü sırada tamamladı

4. Ecre Hun – Dördüncü sırada yer aldı

5. Nisa Köroğlu – Haftayı beşinci sırada tamamladı

BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Hafta Nasıl Geçti?

– Beş gelin; ev düzeni, çeyiz sunumu ve hazırladıkları yemeklerle puanlandı.

– Final gününde toplam puanlar açıklandı ve iki gelin zirvede buluştu.

Yarışmacı Biyografileri

Bahar Sarıtaş Kimdir? (1. Gün)

– 23 yaşında, 4 aylık evli

– Aslen Ordu’lu, kasiyer

– Sıcak ve enerjik sunumuyla dikkat çekti; evini ve menüsünü jüriye ve gelinlere sundu

Gizem Pelit Unutmaz Kimdir? (2. Gün)

– 26 yaşında, aşçı

– “Kış kızı” olarak biliniyor; TikTok’ta 117 bin, Instagram’da 341 bin takipçi

– Tüp mide ameliyatı geçmişi var; 2 kız, 1 erkek kardeşi bulunuyor

– Sunumları ve lezzetleriyle haftanın favorileri arasına girdi

Nisa Köroğlu Kimdir? (3. Gün)

– 19 yaşında, 1 aylık evli

– Aslen Ordu’lu, ev hanımı

– Genç yaşına rağmen iddialı tavırları ve cesur tercihleriyle öne çıktı

Ecre Hun Kimdir? (4. Gün)

– 25 yaşında, 4 aylık evli

– Jimnastik antrenörü

– Düzenli, titiz ve sporcu disiplinini sunumlarına yansıttı

Ayşegül Çelik Kimdir? (5. Gün)

– 23 yaşında, 1 yıldır evli

– Aslen Trabzonlu, ev hanımı

– Enerjik ve özenli tavırlarıyla final gününde güçlü bir performans sergiledi

BİRİNCİYE ÖDÜL NE KADAR?

– 14 Kasım 2025 Gelin Evi haftasında birinciliği Gizem Pelit Unutmaz ve Bahar Sarıtaş paylaştı.

– 150 bin TL ödül iki gelin arasında bölündü.

– Sıralama: 1) Gizem & Bahar, 3) Ayşegül, 4) Ecre, 5) Nisa

