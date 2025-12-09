Genetik çalışma: Çin’in ilk evcil kedileri İpek Yolu üzerinden geldi

Çin’de bulunan kedi kalıntılarının uzun yıllardır Taş Devri'nden beri evcil kedilerin bölgede yaşadığına işaret ettiği düşünülüyordu.

Ancak yayımlanan yeni bir DNA incelemesi, erken dönemlere ait kemiklerin aslında evcil kedilere değil, yabani leopar kedilerine ait olduğunu ortaya koydu.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, Cell Genomics dergisinde yayımlanan çalışmada, 5400 yıl öncesinden 20. yüzyıla kadar uzanan 14 arkeolojik alandan çıkarılan 22 kedinin DNA’sı analiz edildi. Bulgulara göre Çin’de erken dönem yerleşik tarım topluluklarının yakınında binlerce yıl yaşayan kediler, evcil değil yabani leopar kedileriydi.

İlk evcil kediler ülkeye Orta Çağ’da geldi

Genetik veriler, günümüz evcil kedilerinin atası olan Yakın Doğu Afrika Yaban Kedisine ait soyların Çin’e çok daha geç bir dönemde ulaştığını gösteriyor. Çalışma, ilk evcil kedilerin ülkeye Orta Çağ’da, Tang Hanedanlığı döneminde (618–907) geldiğini doğruluyor.

Ayrıca genetik yapı, bu ilk evcil kedinin kısa tüylü ve muhtemelen beyaz ya da beyaz benekli bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor.

Çalışma, Orta Asya'nın genetik izlerine sahip bu kedilerin Çin’e muhtemelen tüccarlar aracılığıyla ulaştığını gösteriyor. Kedilerin genetik profillerinin, günümüz Kazakistan kedileriyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Bu durum, evcil kedilerin İpek Yolu üzerinden doğuya yayıldığını doğrulayan ilk detaylı DNA kanıtı niteliğinde.