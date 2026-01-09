Gökbilimciler, karanlık maddeden oluştuğu düşünülen gizemli yapı keşfetti

Gökbilimciler, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karanlık maddeye ışık tutabilecek, daha önce bilinmeyen yeni bir gök cismi türü keşfettiklerini düşünüyor.

"Cloud-9" adı verilen bu gizemli yapının yıldıza sahip olmadığı ve büyük ölçüde karanlık maddeden oluşan "başarısız bir galaksi" olabileceği belirtiliyor.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Cloud-9, evrenin ilk dönemlerinde galaksi oluşumu sırasında ortaya çıkan ve yeteri kadar madde toplayamadığı için yıldız oluşturamayan ilkel bir yapı olabilir.

Evrenin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturduğu tahmin edilen karanlık madde, doğrudan gözlemlenemediği için bilim insanları açısından henüz çözülememiş bir sır küpü olmaya devam ediyor.

Cloud-9’un yıldızsız doğası ve hidrojen kütlesi

Cloud-9, ilk kez üç yıl önce, Çin'in Guizhou eyaletindeki FAST teleskobu ile Messier 94 galaksisi yakınlarındaki hidrojen gazı taramaları sırasında fark edildi.

Ardından Green Bank Teleskobu ve Very Large Array ile yapılan takip gözlemleri ve son olarak Hubble verileri, cismin yıldıza sahip olmadığını doğruladı.

Cloud-9'ın çekirdeğindeki nötr hidrojenin kütlesi Güneş'in yaklaşık bir milyon katı. Ancak astronomlar, cismin bütünlüğünü koruyabilmesi için bunun yeterli olmadığını belirtiyor.

Hesaplamalara göre Cloud-9'ın geri kalan kısmını karanlık madde oluşturuyor. Karanlık maddenin cismi bir arada tutan "görünmez iskelet" işlevi gördüğü düşünülüyor.

Cloud-9 şu anda hassas bir dengede

Bilim insanlarına göre Cloud-9 şu anda hassas bir dengede bulunuyor. Gazı tutacak kadar kütleye sahip ancak bu gazı yıldız oluşumuna zorlayacak kadar güçlü değil. Bu da neden evrende bu tür yapılara çok nadir rastlandığını açıklıyor.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre araştırma ekibi, Cloud-9’un gelecekte iki olasılıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bunlardan ilki daha fazla madde biriktirirse yıldız oluşumu başlayabilir ve geç doğan bir galaksiye dönüşebilir.

İkinci senaryoda ise Messier 94'e yaklaşarak gazını kaybedip tamamen yok olabilir.

"Temkinli olunmalı"

Her ne kadar Cloud-9 karanlık madde ağırlıklı bir yapı olarak tanımlansa da bazı bilim insanları daha temkinli olunması gerektiğini savunuyor.

Astrofizikçiler benzer hidrojen bulutlarının daha sonra çok sönük galaksiler olarak ortaya çıktığını hatırlatarak bu bulutun karanlık madde kalıntısı olduğunu söylemek için daha güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.