Gökbilimcilerden çarpıcı tespit: Yıldızların doğum hızı milyarlarca yıldır azalıyor

Yeni bir araştırma, evrenin "en parlak günlerini çoktan geride bıraktığını" ve uzun, karanlık bir geleceğe doğru ilerlediğini ortaya koydu.

Yıldız doğumları alarm veriyor!

175 gökbilimciden oluşan dev bir ekip, evrendeki yaşam belirtilerini inceleyerek yıldız oluşumunun milyarlarca yıldır yavaşladığını ve artık düşüşe geçtiğini belirledi.

Araştırmaya göre gidişat böyle devam ederse evrende daha az yıldız doğacak ve bir noktadan sonra yıldız oluşumu tamamen duracak.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden kozmolog ve aynı zamanda henüz hakem denetiminden geçmemiş araştırmanın yazarlarından Douglas Scott, evrenin bu gidişle "daha soğuk ve daha ölü bir yer" haline geleceğini belirtiyor.

ESA verileri ve galaksi örneklemi

Bilim insanları Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Euclid uzay teleskobu ile Herschel uydusu tarafından toplanan verileri birleştirdi. Bu iki araç sayesinde 2.6 milyon galaksi incelendi. Araştırmacılar bunun şimdiye kadarki en büyük galaksi örneklemi olduğunun altını çiziyor.

Araştırmanın başyazarı Ryley Hill, daha önceki araştırmaların ya örnek boyutunun küçük olduğunu ya da çok sıcak ve çok soğuk galaksi türlerinin gözden kaçtığını ifade ediyor.

Galaksilerde toz ve yıldız doğumu

Galaksilerdeki toz sıcaklığı, astronotlar için kritik bir sağlık göstergesi niteliği taşıyor. Tozlar yıldızların yaşam döngüsüyle doğrudan bağlantılı yapılar.

Eğer tozlar daha yüksek sıcaklıktaysa daha fazla yıldız oluşuyor, daha soğuk ise yıldız doğumunun yavaşladığı anlaşılıyor.

Kozmik soğuma ve çöküş

Araştırmacılar 10 milyar yıl önce galaksi tozunun ortalama sıcaklığının -238 derece olduğunu tespit etti. Bu sıcaklık düşük gibi görünse de şimdi bu sıcaklık 10 derece daha düşük.

Kelvin ölçeğinde mutlak sıfıra yaklaşmak ise yıldız oluşumunun çöküşte olduğu anlamına geliyor.

Scott, galaksilerdeki toz miktarı ve sıcaklıkların milyarlarca yıldız azaldığını belirterek maksimum yıldız oluşumu dönemini çoktan geçtiğimizi ifade ediyor.