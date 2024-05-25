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Google'dan Beşiktaş sürprizi

Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu zaferin ardından Google, arama sonuçları sayfasında Beşiktaş taraftarlarına özel bir kutlama hazırladı.

Haber Merkezi
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Google'dan Beşiktaş sürprizi
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanan maçta siyah beyazlılar maçı 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu başarının ardından Google'da maç sonucunu merak eden taraftarlar sürprizle karşılaştı. Google, arama sonuçları sayfasında Beşiktaş taraftarlarına özel bir kutlama hazırladı.

Google'da Beşiktaş kutlaması nasıl yapılır?

* Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Google'ı açın.

* Arama kısmına "Beşiktaş-Trabzonspor" ya da "Ziraat Türkiye Kupası Finali" yazarak arama yapın.

* Ekranınızda havai fişekler patlamaya başlayacaktır.