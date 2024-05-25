Google'dan Beşiktaş sürprizi
Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu zaferin ardından Google, arama sonuçları sayfasında Beşiktaş taraftarlarına özel bir kutlama hazırladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanan maçta siyah beyazlılar maçı 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu başarının ardından Google'da maç sonucunu merak eden taraftarlar sürprizle karşılaştı. Google, arama sonuçları sayfasında Beşiktaş taraftarlarına özel bir kutlama hazırladı.
Google'da Beşiktaş kutlaması nasıl yapılır?
* Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Google'ı açın.
* Arama kısmına "Beşiktaş-Trabzonspor" ya da "Ziraat Türkiye Kupası Finali" yazarak arama yapın.
* Ekranınızda havai fişekler patlamaya başlayacaktır.