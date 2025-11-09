Güller ve Günahlar son bölüm izle: Kaçıranlar için 5. bölüm izleme, kesintisiz

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın 5. bölümü ekrana geldi. Yayın sonrası son bölümü kaçıranlar için full tek parça izleme seçenekleri ve bölümde öne çıkan gelişmeler haberimizde.



Son bölümde Berrak’ın uyanışı Tecer Ailesi’nde büyük sevinç yaratırken Serhat, Kader’in babasına dair sır perdesini aralamak için harekete geçiyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar 5. bölüm izle seçenekleri ve detaylar burada.

Dizi, Cumartesi akşamları Kanal D’de yayınlanıyor. Yeni bölümün ardından tek parça video kısa süre içinde erişime açılıyor.

Sizler de son bölümü izlemek için Kanal D internet sitesine ücretsiz giriş yapıp tam halini izleyebilirsiniz.