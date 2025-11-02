Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu neden gündem oldu? soruları yeniden gündemde. Kullanıcılar güzelliğiyle milyonları mest eden ünlü oyuncunun neden gündeme geldiğini araştırıyor. Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde rol alan güzel oyuncu yaşına rağmen dikkat çekmeyi başarıyor.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bugün itibarıyla 70 yaşında olan sanatçı, Yeşilçam döneminin en zarif ve en çok sevilen kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı.

Kariyerine modellik yaparak başlayan Bubikoğlu, 1970’li yılların başında sinemaya adım attı. Güzelliği, doğal oyunculuğu ve ekran enerjisiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 1973 yapımı “Yaban” filmiyle sinema dünyasında dikkat çeken oyuncu, özellikle Tarık Akan ile başrolünü paylaştığı “Ah Nerede”, “Hababam Sınıfı Tatilde” ve “Alev Alev” gibi filmlerle Yeşilçam’ın unutulmaz çiftlerinden biri haline geldi.

1980’li yıllarda “Gırgıriye”, “Zehir Hafiye” ve “Şalvar Davası” gibi filmlerle güldürürken düşündüren bir çizgi yakaladı. Gülşen Bubikoğlu, Türk sinemasında zarafeti, duruşu ve yeteneğiyle efsaneleşmiş isimler arasında yer almaktadır.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?

Gülşen Bubikoğlu, X platformunda binlerce paylaşımla Trend Topic listesine girdi. Takipçileri, usta oyuncuya övgü dolu sözler yağdırdı. "Gülşen Bubikoğlu Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri" ve "Yıllar ona hiç dokunmamış" gibi yorumlar dikkat çekti.

Bubikoğlu, 'Vahşi Gelin', 'Ah Nerede', 'Alev Alev', 'Cici Kız' ve 'Paramparça' gibi filmlerle Türk sinema tarihine adını yazdırdı. 1970'lerden 90'lara kadar süren kariyeri boyunca hem oyunculuğu hem de zarafetiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.