Güneş, 20 yılın en güçlü radyasyon fırtınasını yaydı

Güneş tarafından yayılan yoğun radyasyon fırtınası, Dünya’ya doğru ilerliyor ve kutup bölgelerinde etkileyici aurora (kuzey ve güney ışıkları) gösterilerine yol açması bekleniyor. Uzmanlar, bu fırtınanın uydu tabanlı iletişimi ve GPS doğruluğunu da etkileyebileceğini belirtiyor.

SWPC, fırtınayı S4 şiddetinde değerlendirerek uyarıda bulundu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Ulusal Hava Servisi'nin Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), fırtınayı beş üzerinden dört seviyesinde S4 şiddetinde olarak derecelendirdi. SWPC, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu anda S4 şiddetinde bir güneş radyasyonu fırtınası devam ediyor. Bu, 20 yıldan uzun süredir gözlemlenen en büyük güneş radyasyonu fırtınası” ifadelerini kullandı. Kurum, S4 seviyesinin en son Ekim 2003’te kaydedildiğini ve olası etkilerin esas olarak uzay fırlatma, havacılık ve uydu operasyonlarıyla sınırlı olduğunu aktardı.

SWPC’ye göre, Ekim 2003’teki Cadılar Bayramı uzay hava fırtınaları İsveç’te elektrik kesintilerine ve Güney Afrika’da güç transformatörlerinde hasara yol açmıştı. Güncel fırtınanın Dünya’ya ulaşması durumunda alçak yörüngedeki astronotlar ile kutup rotasında seyahat eden uçaklardaki yolcuların artan radyasyon riskine maruz kalabileceği bildirildi.

Ayrıca SWPC, havayolları, NASA, Federal Havacılık İdaresi, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ve Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirlik Kurumu gibi ilgili kurumları fırtınaya karşı önlem almaları konusunda bilgilendirdi.