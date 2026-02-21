Güneş patlamaları depremleri tetikliyor mu? Bilim insanlarından çarpıcı iddia

Güneş patlamaları bugüne kadar genellikle sadece kutup ışıkları ve iletişim kesintileriyle ilişkilendirilse de yeni bir bilimsel çalışma, bu enerjinin yer kürenin derinliklerine kadar uzanabileceğini öne sürdü.

Araştırmacılar, Dünya’nın iyonosfer tabakası ile yer kabuğunu dev bir bataryanın iki ucu gibi ele alan bir model geliştirdi. Bu modele göre, fay hatlarındaki yüksek basınçlı ve iyon yüklü sıvılar elektrik enerjisi depolayan birer kapasitör gibi davranıyor. Güneş patlamaları atmosfere çarptığında iyonosferdeki elektrik yükünü aşağı doğru iterek yer kabuğundaki parçacıklar üzerinde elektrostatik bir güç oluşturuyor. Meydana gelen bu basınç değişimi, fay hatlarını harekete geçirecek kadar kritik bir seviyeye ulaşabiliyor.

Bilim dünyası bu iddiaya mesafeli

Çalışmada, 2024 yılında Japonya'nın Noto Yarımadası'nda meydana gelen şiddetli depremin yoğun güneş aktivitesiyle aynı döneme denk gelmesi bu teoriyi destekleyen en güçlü örneklerden biri olarak gösterildi. Ancak bilim dünyası bu yeni teoriye karşı oldukça mesafeli duruyor. Pek çok jeofizikçi, yer kabuğundaki kayaçların elektrik iletimine karşı gösterdiği direncin bu elektriksel etkiyi faylara ulaşmadan sönümleyebileceğini savunuyor. Ayrıca hem depremlerin, hem de güneş patlamalarının çok sık gerçekleşmesi, bu iki olayın aynı ana denk gelmesinin bilimsel bir neden-sonuç ilişkisinden ziyade istatistiksel bir tesadüf olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.