Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim?
Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın görüşlerinin paylaşıldığı bir sosyal medya gönderisindeki yanlış fotoğraf kullanılması dikkat çekti. Kara, kendisine ait olduğu düşünülerek paylaşılan fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sorgularken, benzer bir durumun daha önce TCMB’nin eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya’nın da başına geldiği ortaya çıktı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın görüşlerine yer veren bir sosyal medya hesabında yanlış görsel kullanıldı. Kara, kendisine benzediği düşünülerek paylaşılan fotoğraftaki kişi X’in yapay zeka robotu Grok’a sordu.
Kara’nın paylaşımda yer verilen görüşü şu şekilde oldu:
“Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, savaşın devam etmesi halinde ekonomimizin daha da kötüye gideceğini söyledi.”
Paylaşımdaki resmi gören Kara da Grok’a bu kişinin kim olduğunu sordu.
Yapay zeka da tanımadı
Grok, resimdeki kişinin kimliğini tespit edemedi.
Eski araştırma müdürü de görsel mağduru
TCMB’nin eski Araştırma Müdürü, Çağrı Sarıkaya da daha önce kendi görüşlerine yer veren bir sosyal medya hesabındaki fotoğrafını paylaşarak, “Hangisi daha komik bilemedim” dedi.