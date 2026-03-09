  1. Ekonomim
  3. Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim?
Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın görüşlerinin paylaşıldığı bir sosyal medya gönderisindeki yanlış fotoğraf kullanılması dikkat çekti. Kara, kendisine ait olduğu düşünülerek paylaşılan fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sorgularken, benzer bir durumun daha önce TCMB’nin eski Araştırma Müdürü Çağrı Sarıkaya’nın da başına geldiği ortaya çıktı.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın görüşlerine yer veren bir sosyal medya hesabında yanlış görsel kullanıldı. Kara, kendisine benzediği düşünülerek paylaşılan fotoğraftaki kişi X’in yapay zeka robotu Grok’a sordu.

Kara’nın paylaşımda yer verilen görüşü şu şekilde oldu:

“Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, savaşın devam etmesi halinde ekonomimizin daha da kötüye gideceğini söyledi.”

Paylaşımdaki resmi gören Kara da Grok’a bu kişinin kim olduğunu sordu.

Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim? - Resim : 1

Yapay zeka da tanımadı

Grok, resimdeki kişinin kimliğini tespit edemedi.

Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim? - Resim : 2

Eski araştırma müdürü de görsel mağduru

TCMB’nin eski Araştırma Müdürü, Çağrı Sarıkaya da daha önce kendi görüşlerine yer veren bir sosyal medya hesabındaki fotoğrafını paylaşarak, “Hangisi daha komik bilemedim” dedi.

Hakan Kara kendisine ait sanılan fotoğrafın peşine düştü: Bu fotoğraftaki şahıs kim? - Resim : 3