Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir?
ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının takıldığı soru Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir? gündeme oturdu. Yarışmayı takip edenler sorunun cevabını merak etmeye başladı. Peki Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir sorusunun doğru şıkkı hangisidir? İşte cevabı...
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Oktay Kaynarca'nın suculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorusu gündemdeki yerini aldı. Kafaları karıştıran sorunun cevabı merak ediliyor. İşte hakkında onlarca yorum yapılan Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir? sorusunun doğru cevabı...
Cevap: Swift
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