Oktay Kaynarca'nın suculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan sorusu gündemdeki yerini aldı. Kafaları karıştıran sorunun cevabı merak ediliyor. İşte hakkında onlarca yorum yapılan Hangisi Time dergisi tarafından 2023'te "Yılın Kişisi" olarak seçilmiştir? sorusunun doğru cevabı...

Cevap: Swift