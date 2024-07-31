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Hatay'da akıl almaz olay! Tartıştığı şoförün kulağını ısırarak kopardı

Hatay'da akıl almaz bir olay yaşandı. Erzin ilçesinde bir yolcu, tartıştığı minibüs şoförünün kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı.

Haber Merkezi
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Hatay'da akıl almaz olay! Tartıştığı şoförün kulağını ısırarak kopardı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde bir yolcu, ilçe garajından Erzin-Adana seferine çıkmaya hazırlanan şoför Şefik V. ile yolcu H.T. arasında ücret tartışması yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T, şoförün kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulağının bir bölümü kopan Şefik V, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Yolcu H.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Taraflar arasındaki arbede garajın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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