Hayalet ağlarla mücadelede 420 milyon metrekare alan tarandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında denizler ve iç sulardan 360 bin metrekarelik hayalet ağ topladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

Bu yıl içinde 420 milyon metrekare alanın tarandığı aktarılan açıklamada, "360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu" ifadesi kullanıldı.