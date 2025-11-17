Hazal Kaya kimdir? Hazal Kaya kaç yaşında, nereli, kariyeri ve oynadığı diziler

Dizi ve filmlerde tanınan yüzlerden biri olan Hazal Kaya, Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımlarından aşina olunan bir isim. Peki Hazal Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Detaylarıyla anlattık!

HAZAL KAYA KİMDİR?

1 Ekim 1990 doğumlu Hazal Kaya, İstanbul’da dünyaya geldi. Sanata ilgisi küçük yaşlarda başladı; 4,5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri alarak sahne sanatlarına yöneldi. Lisede tiyatro kolu ve okul korosunda aktif yer aldı. Oyunculuk eğitimlerini Ekol Drama’da Ayla Algan’dan ve Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi’nde Ümit Çırak’tan aldı. İngilizce, İtalyanca ve Almanca biliyor.

HAZAL KAYA KAÇ YAŞINDA

1 Ekim 1990 doğumlu olan Hazal Kaya, 2025 itibarıyla 35 yaşında

HAZAL KAYA NERELİ

Hazal Kaya İstanbul doğumlu; annesi ve babası avukat; çocukluk yıllarını İstanbul’un Balat semtinde geçirdi.

HAZAL KAYA EŞİ KİMDİR

Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay’dır. Tıpkı kendi gibi oyuncu olan Atay, aynı zamanda senarist ve yönetmenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

HAZAL KAYA OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

• İlk profesyonel deneyim: Cola Turka reklam yüzü olarak dikkat çekti.

- Dizi başlangıcı: 2006’da Acemi Cadı dizisinde konuk oyuncu oldu.

- İlk başrol: 2007’de Genco dizisiyle ilk başrol deneyimini yaşadı.

- Aşk-ı Memnu (Kanal D): Nihal Ziyagil karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

- Sinema: 2011 yapımı Çalgı Çengi filminde yer aldı.

- Adını Feriha Koydum (Show TV): 2011’de Feriha Yılmaz Sarrafoğlu karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

- Aynı yıl sinema projeleri: Ay Büyürken Uyuyamam ve Bu Son Olsun filmlerinde başrol oynadı.

- Son Yaz – Balkanlar 1912 (ATV): 2012–2013 sezonunda Emine karakterini canlandırdı.

- İtirazım Var: Zeynep Bulut rolüyle sinemada yer aldı.

- Uluslararası takdir: 2014’te ichaps tarafından “dünyanın en etkili isimleri” arasında gösterildi; sanatçılar kategorisinde mükemmelik madalyası aldı.

- Maral: En Güzel Hikayem (TV8, 2015): Maral Erdem karakteriyle başrol oynadı.

- Bizim Hikaye (FOX): Filiz karakteriyle ekrana döndü ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

-Kaya, Netflix’te de birçok yapımda yer aldı. Pera Palas’ta gece yarısı, en çok beğenilen dizilerden biri.