Hızlı ve Öfkeli 10, Ölümlü Dünya 2 televizyon ekranında: 17 Kasım TV yayın akışı! Bugün ne var?

Televizyon izleyicileri için 17 Kasım Pazartesi gününün TV yayın akışları belli oldu. Gündüz kuşağından prime time’a kadar popüler programlar, diziler ve sinema filmleri ekranlarda. “Hangi kanalda ne var?” sorusunun yanıtı ve günün öne çıkan yapımları, tüm detaylarıyla haberimizde.

TV izleyicileri sakin geçen hafta sonunun ardından gözünü hafta içi yayınlarına çevirdi. Gündüz kuşağı programlar kaldığı yerden devam ederken, hangi kanalda hangi dizi veya film olduğunu bu haberimizde detaylı olarak paylaştık.

Peki bugün TV’de ne var, hangi dizi ve film var? işte 17 Kasım TV yayın akışı; Kanal D, ATV, Now, Show TV, Star TV, TRT, TV8 yayın programı…

17 KASIM TV YAYIN AKIŞI

ATV yayın akışı (17 Kasım Pazartesi)

- 08:00 Kahvaltı Haberleri

- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

- 13:00 atv Gün Ortası

- 14:00 Mutfak Bahane

- 16:00 Esra Erol’da

- 19:00 atv Ana Haber

- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 10 (sinema)

Kanal D yayın akışı

- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

- 11:00 Yaprak Dökümü

- 14:00 Gelinim Mutfakta

- 16:45 Uzak Şehir

- 18:30 Kanal D Ana Haber

- 20:00 Uzak Şehir (dizi)

NOW TV yayın akışı

- 07:30 İlk Bakış

- 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

- 12:30 Halef: Köklerin Çağrısı

- 13:30 En Hamarat Benim

- 16:30 Ben Leman

- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

- 20:00 Ölümlü Dünya 2 (sinema) 

Show TV yayın akışı

- 06:00 Yeni Gelin

- 08:15 Bu Sabah

- 10:00 Sandık Kokusu

- 12:30 Gelin Evi

- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

- 18:45 Show Ana Haber

- 20:00 Güldür Güldür Show (eğlence)

Star TV yayın akışı

- 07:00 İstanbullu Gelin

- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

- 16:15 Söz

- 19:00 Star Haber

- 20:00 Otel Transilvanya 4 (animasyon film)

TRT 1 yayın akışı

- 06:40 Kalk Gidelim

- 09:20 Adını Sen Koy

- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

- 13:15 Seksenler

- 14:30 Taşacak Bu Deniz

- 17:45 Lingo Türkiye

- 19:00 Ana Haber

- 20:00 Cennetin Çocukları (dizi)

TV8 yayın akışı

- 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

- 08:30 Oynat Bakalım

- 09:00 Gel Konuşalım

- 12:30 Zahide Yetiş ile Sence?

- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

- 20:00 MasterChef Türkiye (yarışma)

Öne çıkanlar (17 Kasım prime time)

- ATV: Hızlı ve Öfkeli 10 – aksiyon severlere

- NOW TV: Ölümlü Dünya 2 – komedi

- Kanal D: Uzak Şehir – yeni bölüm

- Show TV: Güldür Güldür Show – yeni skeçler

- Star TV: Otel Transilvanya 4 – ailece izlenir

- TRT 1: Cennetin Çocukları – duygusal drama

- TV8: MasterChef Türkiye – canlı heyecan

 

