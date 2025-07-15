İç göçün yaş haritası: Gençler eğitim, yaşlılar daha iyi yaşam koşulları peşinde

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde iç göç istatistiklerini açıkladı. Yurt içinde göç edenlerin en çok göç etme nedeni 2024 yılında hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç olurken, ikinci sırada ise daha iyi konut ve yaşam koşulları geldi. Bunları eğitim, tayin/iş değişikliği ve işe başlamak / iş bulmak izledi.

Ekonomik nedenler

İç göçte ekonomik nedenler olan “daha iyi konut ve yaşam koşulları” ile “işe başlamak / iş bulmak” nedenleri ise yıllar içinde değişim gösterirken, 2023 yılındaki iş bulmak için göç edenler zirveyi gördükten sonra 2024 yılında geriledi.

Daha iyi yaşam koşulları için göç edenlerin pandemi dönemindeki gerilemesi 2022 ve 2023’te yükselişe geçerken, 2024’te yatay seyretti.

Gençler en çok eğitim için göç etti

20-29 yaş aralığında gençlerin en büyük göç nedeni eğitim olurken, işe başlamak / iş bulmak ile daha iyi konut ve yaşam koşulları da onu izledi.

60 yaş üstü daha iyi konut ve yaşam koşulları aradı

60 yaş üstü yurt içinde göç edenlerin içinde daha iyi konut ve yaşam koşulları arayanların yıllar içinde göç seyri de dikkat çekti.

Yurt içinde toplam göç edenlerin içinde ve tüm yaş gruplarında aynı nedenler göç edenlerin içinde 60 yaş üstünün 2023 yılında bulunduğu şehirleri terk ettiği görülürken, 2024’te bu oran gerilese de geçmiş yıllara göre yüksek seyretti.