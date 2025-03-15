Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi: 'Wanda çığlık atıp ağladı, Icardi kaçtı'

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Boşanma aşamasında olan ünlü çiftten Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu.

Nara'nın paylaşımında "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim" ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşımın ardından ünlü futbolcu, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören Icardi, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gidince işler karıştı.

"Mauro sana yalvarıyorum"

LAM'a (América TV) göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. “Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık' dedi.

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara, avukatını ve polisi ararken avukat, gergin anlarla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” açıklamasını yaptı.

Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı."

Wanda Nara çığlık atıp ağlıyordu, Icardi kaçtı

"Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi" diyen gazeteci, sözlerine "Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı" diye devam etti.