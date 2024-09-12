İdil Bilgen eski hali: Miss Turkey 2024 birincisi oldu! İdil Bilgen kimin kızı?

İdil Bilgen eski hali ile İdil Bilgen kimin kızı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul’da düzenlenen Miss Turkey 2024 final gecesinde İdil Bilgen, Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyelerinden en çok oyu alan yarışmacı olarak kazanır. Finalde birinci olan Bilgen hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

İDİL BİLGEN ESKİ HALİ!

Miss Turkey 2024'ün İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen final gecesinde jüri üyelerinin en fazla oyunu alan İdil Bilgen birinci oldu. Yarışmanın birincisi İdil Bilgen Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil edecek.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan’ın üstlendiği gecede Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Cihan Nacar, Alex Arslan, Selen Soyder, Neşe Erberk, Berfu Yenenler, Amine Özil, Gizem Karaca ve Gürhan Sayar’dan oluşan jüri üyeleri, "Miss World" ve "Miss Supranational" yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek yarışmacıyı seçmek için oy kullandı.

Yarışmanın ardından ise İdil Bilgen eski hali araştırılmaya başlandı.

İDİL BİLGEN KİMİN KIZI?

birgun.net’te yer alan bilgiye göre Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan 24 yaşındaki İdil Bilgen, aynı zamanda Ekim 2023'ten beri Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Levent Bilgen'in kızı.

Miss Supranational’da Türkiye adına yarışacak ikinci kişi ise 26 yaşında, Paris Scholl Of Business Uluslararası Pazarlama ve İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker oldu. Cemre Üker’e tacını Selin Erberk Gurdikyan takdim etti. Miss Turkey final gecesi Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.