İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne? 22 Ocak 2024

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından duyurulan bir sefer değişikliği ya da iptal durumu bulunmamaktadır. Peki, İDO ve BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? İşte detaylar…

İDO iptal edilen feribot seferleri

11:30- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

15:30- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

19:00- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO iptal edilen feribot seferleri

07:00- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)