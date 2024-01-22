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İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne? 22 Ocak 2024

İDO ve BUDO tarafından yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava şartlarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği söylendi. İDO ve BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? Şehir Hatları iptal olan seferler var mı? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne? 22 Ocak 2024
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından duyurulan bir sefer değişikliği ya da iptal durumu bulunmamaktadır. Peki, İDO ve BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? İşte detaylar…

İDO iptal edilen feribot seferleri 

11:30- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 

15:30- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 

19:00- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 

 

 BUDO iptal edilen feribot seferleri 

07:00- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)