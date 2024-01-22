İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne? 22 Ocak 2024
İDO ve BUDO tarafından yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava şartlarından dolayı bazı seferlerin iptal edildiği söylendi. İDO ve BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? Şehir Hatları iptal olan seferler var mı? İşte detaylar…
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatları tarafından duyurulan bir sefer değişikliği ya da iptal durumu bulunmamaktadır. Peki, İDO ve BUDO’nun hangi seferleri iptal edildi? İşte detaylar…
İDO iptal edilen feribot seferleri
11:30- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
15:30- Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
19:00- Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
BUDO iptal edilen feribot seferleri
07:00- Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15:25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)