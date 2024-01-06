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İki tekerlekli araçlara fırtına yasağı geldi!

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Haber Merkezi
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İki tekerlekli araçlara fırtına yasağı geldi!
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.