İki tekerlekli araçlara fırtına yasağı geldi!
Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle 7 Ocak Pazar saat 03.00 ile 8 Ocak Pazartesi 09.00 saatleri arasında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.