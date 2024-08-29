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İklim değişikliği meyvelerde tat ve renkte sorunlara neden olabiliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor" dedi.

Haber Merkezi
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İklim değişikliği meyvelerde tat ve renkte sorunlara neden olabiliyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve aşırı sıcaklıkların meyvelerin renk ve tadında sorunlara neden olduğunu belirtti.

Bahar, AA muhabirine, iklim değişikliğinin tarım alanlarını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sıcaklık artışlarının bitkilerin tüm fizyolojisini etkilediğini ifade eden Bahar, "Sıcak havalarda meyve bahçelerinde sulama imkanı yoksa meyvelerde tat ve renkle ilgili sorunlar yaşanabiliyor. 36 dereceden sonra enzimler parçalanabiliyor. Dolayısıyla biz bu sıcaklarda iyi renklenmesini beklerken, renk daha düşük olabiliyor. Daha lezzetli olmasını beklerken, lezzet daha az olabiliyor. İklim olaylarına veya meyve türlerine bağlı olarak bu durum farklılık gösterebiliyor." dedi.

Bahar, kuraklığın üretimde verimi engelleyen faktörlerin başında geldiğinin altını çizdi.

Kuraklığa toleranslı fidanlar

Üreticilerin özellikle akademik çalışmaları yakından takip etmesini isteyen Bahar, ülkede kuraklığa toleranslı fidanların geliştirilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu anlattı.

Bahar, üreticilerin iklim değişikliğinden etkilenmemek için günlük stratejiler geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde üreticiler bahçelerinde gölgeleme yapabiliyor. Meyvenin yetişmesi için uygun ortamları oluşturabiliyor. Oradaki meyvenin tadı ve aroması çok daha iyi olabiliyor." dedi.

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