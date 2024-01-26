İl il 26 Ocak cuma namazı vakitleri: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyenler cuma namazı saatlerini merak ediyor. Müslümanlar tarafından erken saatlerden itibaren ‘’Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, iller için 26 Ocak cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı vakitleri...
26 Ocak cuma namazı vakitleri
Adana: 12:58
Adıyaman: 12:46
Afyonkarahisar: 13:17
Ağrı: 12:27
Aksaray: 13:03
Amasya: 12:56
Ankara: 13:08
Antalya: 13:16
Ardahan: 12:28
Artvin: 12:33
Aydın: 13:28
Balıkesir: 13:28
Bartın: 13:10
Batman: 12:33
Bayburt: 12:38
Bilecik: 13:19
Bingöl: 12:37
Bitlis: 12:31
Bolu: 13:13
Burdur: 13:18
Bursa: 13:23
Çanakkale: 13:34
Çankırı: 13:05
Çorum: 12:59
Denizli: 13:23
Diyarbakır: 12:38
Düzce: 13:16
Edirne: 13:33
Elazığ: 12:42
Erzincan: 12:43
Erzurum: 12:34
Eskişehir: 13:15
Gaziantep: 12:50
Giresun: 12:44
Gümüşhane: 12:43
Hakkâri: 12:26
Hatay: 12:56
Iğdır: 12:24
Isparta: 13:17
İstanbul: 13:23
İzmir: 13:32
Kahramanmaraş: 12:52
Karabük: 13:10
Karaman: 13:06
Kars: 12:28
Kastamonu: 13:04
Kayseri: 12:59
Kilis: 12:51
Kırıkkale: 13:07
Kırklareli: 13:30
Kırşehir: 13:04
Kocaeli: 13:21
Konya: 13:11
Kütahya: 13:21
Malatya: 12:47
Manisa: 12:31
Mardin: 12:38
Mersin: 13:02
Muğla: 13:26
Muş: 12:33
Nevşehir: 13:02
Niğde: 13:02
Ordu: 12:48
Osmaniye: 12:56
Rize: 12:38
Sakarya: 13:18
Samsun: 12:54
Şanlıurfa: 12:44
Siirt: 12:33
Sinop: 13:00
Sivas: 12:52
Şırnak: 12:31
Tekirdağ: 13:31
Tokat: 12:54
Trabzon: 12:42
Tunceli: 12:42
Uşak: 13:23
Van: 12:26
Yalova: 13:23
Yozgat: 13:01
Zonguldak: 13:13