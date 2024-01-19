İl il cuma namazı vakitleri: Cuma namazı bugün (19 Ocak) saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar tarafından erken saatlerden itibaren ‘’Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’’ sorusu araştırılmaya başlandı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyenler cuma namazı saatlerini merak ediyor. Peki, iller için 19 Ocak cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Cuma namazı vakitleri...
Cuma namazı vakitleri
Adana: 12:56
Adıyaman: 12:44
Afyonkarahisar: 13:15
Ağrı: 12:25
Aksaray: 13:01
Amasya: 12:54
Ankara: 13:06
Antalya: 13:15
Ardahan: 12:27
Artvin: 12:30
Aydın: 13:26
Balıkesir: 13:26
Bartın: 13:08
Batman: 12:33
Bayburt: 12:36
Bilecik: 13:17
Bingöl: 12:35
Bitlis: 12:29
Bolu: 13:11
Burdur: 13:16
Bursa: 13:21
Çanakkale: 13:32
Çankırı: 13:03
Çorum: 12:58
Denizli: 13:21
Diyarbakır: 12:37
Düzce: 13:13
Edirne: 13:31
Elazığ: 12:40
Erzincan: 12:39
Erzurum: 12:32
Eskişehir: 13:15
Gaziantep: 12:48
Giresun: 12:44
Gümüşhane: 12:39
Hakkâri: 12:22
Hatay: 12:53
Iğdır: 12:21
Isparta: 13:15
İstanbul: 13:21
İzmir: 13:29
Kahramanmaraş: 12:50
Karabük: 13:07
Karaman: 13:04
Kars: 12:25
Kastamonu: 13:02
Kayseri: 13:55
Kilis: 12:49
Kırıkkale: 13:03
Kırklareli: 13:28
Kırşehir: 13:01
Kocaeli: 13:18
Konya: 13:07
Kütahya: 13:17
Malatya: 12:44
Manisa: 12:28
Mardin: 12:34
Mersin: 12:59
Muğla: 13:24
Muş: 12:31
Nevşehir: 12:59
Niğde: 12:59
Ordu: 12:46
Osmaniye: 12:52
Rize: 12:35
Sakarya: 13:16
Samsun: 12:52
Şanlıurfa: 12:42
Siirt: 12:30
Sinop: 12:57
Sivas: 12:49
Şırnak: 12:28
Tekirdağ: 13:27
Tokat: 12:51
Trabzon: 12:38
Tunceli: 12.39
Uşak: 13:20
Van: 12:24
Yalova: 13:20
Yozgat: 12:58
Zonguldak: 13:10