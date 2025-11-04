İnditex indirimi ne zaman (2025)? İnditex şahane kasım indirimleri ne zaman başlıyor? soruları alışveriş için geri sayım yapanların gündeminde. Perakende devlerinden Inditex Grubu'nun merakla beklenen Kasım indirimleri için geri sayım başladı. Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius gibi popüler markaları bünyesinde barındıran grup, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Efsane Kasım" döneminde dev fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Inditex grubuna bağlı Zara, Bershka, Pull&Bear gibi markaların 2025 Kasım ayı indirimi 28 KASIM’DA başlıyor. Ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında, yaz sezonu indirimlerinin Kasım ayının son haftasında başlayabileceği öngörülüyor.

Ayrıca indirimlerin Kasım ayının sonunda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kasım ayının en çok beklenen alışveriş dönemi olan Efsane Cuma indirimleri, bu yıl 28 Kasım Cuma günü resmen başlayacak. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir heyecanla beklenen bu dönem öncesinde, Inditex Grubu’na bağlı markalar — Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Stradivarius — indirimli ürünlerini kademeli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

Her yıl milyonlarca alışveriş tutkununun ilgisini çeken bu kampanya döneminde, moda dünyasının önde gelen markaları özellikle giyim, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinde dikkat çekici fırsatlar sunacak. Uzmanlara göre, erken indirimlerle başlayan süreçte sınırlı sayıda ürün avantajlı fiyatlarla satışa çıkarken, asıl büyük indirimlerin 28 Kasım Cuma günü yapılması bekleniyor. Alışveriş severler, bu tarihten itibaren mağazalarda ve online platformlarda yoğun bir indirim trafiğine tanık olacak.