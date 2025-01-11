İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki ani yaşlanma dalgası yaşıyor

Euronews'in haberine göre araştırmacılar, insanlarda yaşlanma sürecinin zirve yaptığı iki dönem tespit etti: 44 ve 60 yaş.

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları bu iki yaşta vücutta belirgin moleküler değişimler olduğunu saptadı. Bulgular, bedenlerimizin düşünüldüğünden daha ani dönüşümler geçirebileceğini ortaya koyuyor.

Hakemli bilimsel dergi Nature Aging'de yayınlanan araştırmanın yazarlarından genetik profesörü Michael Snyder, "Zamanla kademeli olarak değişmiyoruz. Gerçekten çarpıcı değişimler var," dedi

"40'lı yaşların ortası ve 60'lı yaşların başı, moleküler değişimlerin zirve yaptığı önemli zamanlar ve hangi molekül sınıfına bakarsanız bakın bu doğru."

25 ila 75 yaşlarındaki 108 katılımcıdan kan ve biyolojik örnekler alındı

Araştırma ekibi yaşlanmanın insan vücudunu moleküler düzeyde nasıl etkilediğini anlamak için 25 ila 75 yaşlarındaki 108 katılımcıdan alınan kan ve biyolojik örneklerden 135.000'den fazla molekül ve mikrobu analiz etti.

Daha sonra yaklaşık 250 milyar veri noktasını birkaç yıl boyunca takip ederek RNA, proteinler, metabolitler ve mikrobiyomdaki yaşa bağlı değişiklikleri haritalandırdılar.

Sonunda bu moleküllerin yüzde 81'inin iki kritik yaşta, yani 44 ve 60'ta önemli değişimlere uğradığı keşfedildi.



Metabolizma, kardiyovasküler sağlık, bağışıklık fonksiyonu ve hatta cilt ve kas sağlığı ile bağlantılı moleküller bu dönemlerde artıyor veya azalıyordu.

60 yaştaki değişimlerin, bağışıklık fonksiyonundaki düşüş ve kronik hastalıklardaki artışla aynı zamana denk geldiği saptandı.

Ancak 44'teki değişimler ise tamamen sürprizdi. Çalışmanın yazarlarından Xiaotao Shen, "Başlangıçta menopozun kadınlarda 40'lı yaşların ortasındaki değişimleri açıklayabileceğini düşündük," dedi.

"Ancak erkeklerin de bu değişimleri deneyimlediği ortaya çıktı. Bu, oyunda başka, potansiyel açıdan daha önemli faktörlerin olduğunu gösteriyor."

Bulgular aynı zamanda, kalp damar rahatsızlıkları veya Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkların neden yavaş yavaş değil de aniden ortaya çıktığına ışık tutuyor.

ZME Science'a konuşan Prof. Snyder, "Bu değişiklikleri takip edebilir ve önleyici tedbirler alabiliriz," ifadelerini kullandı.

"Örneğin, 40'lı yaşlarda statinlere başlamak kolesterol birikimini azaltabilirken, 60'lı yaşlarınızda daha fazla su içmek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek böbrek ve bağışıklıktaki düşüşü hafifletebilir."