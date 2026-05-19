İnsanların büyük kısmı neden sağ elini kullanıyor? Bilim insanları yanıt verdi

Dünyadaki insanların yaklaşık yüzde 90’ı sağ elini baskın olarak kullanıyor. Okul sıralarından günlük eşyalara kadar birçok sistem de bu çoğunluğa göre tasarlanıyor.

Bilim insanları ise yıllardır insanların neden büyük ölçüde sağlak olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırma, insanlarda sağ el baskınlığının beynin evrimsel gelişimiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, sağ el baskınlığının insanların iki ayak üzerinde yürümeye başlamasıyla ilişkili olabileceğine işaret etti. Çalışmada ayrıca, el tercihine dair bulguların insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzandığı vurgulandı.

Primatlardan farklılaştı

Araştırmacılar, diğer primat türlerinde el kullanımının daha dengeli seyrettiğini, insanlarda ise belirgin şekilde tek elin baskın hale geldiğini vurguladı.

Bilim insanlarına göre insanların dik yürümeye başlaması ve daha büyük beyinler geliştirmesi, sağlaklığın yaygınlaşmasında etkili oldu.

El tercihi anne karnında başlıyor

Araştırmada, el tercihi eğiliminin anne karnında başladığı ve ergenlik dönemine kadar şekillenmeye devam ettiği ifade edildi.

Uzmanlar, çevresel faktörlerin de bu süreçte etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle çocukluk döneminde bir elin daha sık kullanılmasının, kas gücü ve kemik yapısında zamanla fiziksel farklılıklara yol açabileceği kaydedildi.

Beyin yeni bağlantılar kurabiliyor

Bilim insanları, baskın olmayan elin kullanılmasının beyinde yeni sinir bağlantılarının oluşumunu tetikleyebileceğini belirtiyor.

“Nöroplastisite” olarak adlandırılan bu süreç sayesinde beynin hareket ve koordinasyonla ilgili bölgelerinin güçlenebildiği ifade ediliyor. Araştırmacılara göre baskın el daha çok ince motor becerilerde öne çıkarken, diğer el denge ve destekleyici görevlerde daha aktif rol üstleniyor.

Solaklar için günlük hayat zor

Araştırma, sağlaklığın biyolojik temellerine ilişkin önemli ipuçları ortaya koysa da uzmanlar çevresel faktörlerin hâlâ belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Solak bireylerin ise günlük yaşamda, büyük ölçüde sağlak çoğunluğa göre tasarlanmış bir dünyaya uyum sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.