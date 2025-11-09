İsmail Salih Hızarcı kimdir? İsmail Salih Hızarcı KPSS kaç puan aldı? soruları araştırılıyor. KPSS’de tam puan aldığı halde mülakatta elenerek memurluk hayallerini erteleyen Hızarcı kargocu olduğunu ve asgari ücretle çalıştığını söyledi. Hızarcı hakkında yapılan haberle yeniden gündeme geldi. KPSS birincisi olmasına rağmen adını ilk defa duyanlar detayları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

İSMAİL SALİH HIZARCI KİMDİR?

Üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyan Hızarcı, mezuniyetinin ardından iki yıl boyunca KPSS'ye hazırlandığını, yazılı sınavda yüksek puan almasına rağmen listede adının yer almadığını söyledi. "Anayasaya, Cumhuriyetin liyakat ilkelerine güvendim. Büyük bir travma yarattı bende. İl birincisi olduğum için atanacağıma emindim ama ismim listede yoktu" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

İSMAİL SALİH HIZARCI KPSS KAÇ PUAN ALDI?

Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında 93 puanla Türkiye altıncısı ve İzmir birincisi olan İsmail Salih Hızarcı, mülakatta 45 puan verilerek elendi.

Sözlü sınavlarda da başarılı olmasına rağmen objektif değerlendirme yapılmadığını iddia eden Hızarcı, "Kanunsuzca bana düşük puan verildi. Benden düşük puanlı olanlar atandı" diyerek haksızlığa uğradığını öne sürdü.

Erzurumlu bir çiftçi ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Hızarcı, ailesine destek olmak için devlet memuru olmayı hedeflediğini belirtti. Şu anda bir kargo şirketinde çalıştığını ifade eden Hızarcı, "Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum, ev tutamadım. Teyzemin yanında kalıyorum, geleceğimi göremiyorum" dedi.