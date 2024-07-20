İspanya'ya giden mülteciler yüzde 160 oranında arttı
İspanya'ya giden kayıt dışı göçmenlerin sayısı her geçen gün artarken, çoğunluğunu kimsesiz çocuklar oluşturuyor.
2024 yılı ilk 6 ayında yasa dışı yollarla İspanya'ya giden mültecilerin sayısı 25.300 olarak açıklandı.
İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanarya Adaları'na deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 oranında arttı.
Söz konusu dönemde yaklaşık 20.000 insanın tehlikeli deniz yolculuğu sonrası ülkeye ayak bastığı söyleniyor. Karayolundan göçen mültecilerle beraber bu sayı 25 bin 300’e ulaştı.
Euronews haberine göre, Fas'ın güney kıyılarından başlayarak Kanarya Adaları'na uzanan insan kaçakçılığı rotası, Avrupa'ya gitmek için hızla büyüyen göç rotaları arasında yer alıyor.
Avrupa Sınır Kontrol Ajansı Frontex, kayıt dışı geçişlerin 2024 yılının ilk 5 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 303 oranında arttığını açıkladı.
Kanarya Adaları'na giden mültecilerin çoğunluğu yanında kimse olmayan çocuklardan oluşuyor. Kanarya Adaları'nda 6 bin sahipsiz çocuğun bakımı sosyal hizmetler tarafından üstleniliyor.