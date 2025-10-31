İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlıyor? 47. İstanbul Maratonu nerede?

  1. Ekonomim
İstanbul Maratonu için geri artık geri sayım başladı. Hafta sonuna girilirken, maratonla alakalı ayrıntılar sporseverlerin gündeminde yerini aldı. Bu noktada, "İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak, nerede düzenlenecek" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 47. İstanbul Maratonu’na dair merak edilenler...

Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce koşucunun katılımıyla yapılacak olan 47. İstanbul Maratonu için kayıt aşaması bitti. Maratona katılacak sporcular ve etkinliği yakından izlemek isteyenler, yarışın başlangıç saati ve güzergâhıyla alakalı bilgileri gündemde tutuyor. İşte 2025 İstanbul Maratonu tarihi, başlangıç saati ve parkur detayları hakkında tüm bilgiler...

İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlıyor?

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.10 42K- 15.5K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.19 15.5K Yarış Başlangıcı ( 1. Start )

09.38 15.5K Yarış Başlangıcı ( 2. Start )

10.05 15.5K Yarış Başlangıcı ( 3. Start )

10.08 15.5K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.32 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)

11.06 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.40 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)

12.00 15.5K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.14 Halk Koşusu Yarış Başlangıcı

12.20 15.5K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

47. İstanbul Maratonu nerede?

Asya ile Avrupa’yı buluşturan bu benzersiz deneyim, İstanbul’un kalbinde sizleri bekliyor. Parkur boyunca Boğaz’ın büyüleyici manzaraları eşliğinde ilerlerken, kentin tarihi dokusunu ve eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacaksınız. Her adımda İstanbul’un enerjisini hissedecek, bu eşsiz şehirde koşmanın coşkusunu doruklarda yaşayacaksınız.

