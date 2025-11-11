İstanbul’da 1 milyar TL’nin üzerindeki evler!

Dünyanın en eşsiz lokasyonlarından olan İstanbul Boğazı’nda yaklaşık 600 yalı bulunurken, bunların 360-370’i olanları kültür varlığı ya da tescilli olarak kayıtlı bulunuyor. Yalılar zenginliğin önemli bir göstergesi olurken, fiyatları da dünya çapında lüks konut piyasasında önemli bir yere sahip oluyor.

Yalı fiyatları her dönem takip edilirken, sahibinden.com ilanlarında satılık yalıların isimleri ya da direkt görselleri bulunmasa da fiyatları dikkat çekiyor.

1 milyar TL’nin üzerinde fiyatlar

İstanbul’da 1 milyar TL’nin üzerinde 57 yalı ilanı bulunuyor.

2019 yılında İstanbul’un en pahalı yalısı 550 milyon TL’lik Tarihi Zeki Paşa Yalısı olurken, Boğaz’da her yıl değişse de ortalama 20-30 yalının el değiştirdiği belirtiliyor. 2021 yılında yalı fiyatlarının 20 milyon ile 750 milyon TL aralığında değiştiği belirtilirken, 2024 yılında en pahalı yalının fiyatının 120 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 4 milyar TL’ye denk gelen yalının fiyatı o dönemde rekor seviyede yer almıştı.

Temmuz ayında ünlü yalılardan İstepan Yalısı, tam 1 milyar TL’ye satışa çıkarıldığı haberleriyle gündeme gelmişti. 2025 Kasım itibarıyla sahibinden.com’daki ilanlarda en pahalı yalı 7 milyar TL (166 milyon dolar) ile Boğaz’ın en gözde lokasyonlarından olan Sarıyer Yeniköy’de yer alıyor. Hangi yalı olduğu belirtilmezken, özellikleri içinde rıhtım ve havuz yer alıyor. 19 odalı, 5 salonu bulunan yalının yaşının 63 olduğu da dikkat çekiyor.