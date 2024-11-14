İstanbullu kıt kanaat geçiniyor: Metropolün yarısının derdi ekonomi!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Araştırması Ekim 2024 açıklandı.

İstanbul Barometresi Araştırması, İstanbul halkının ev içi gündeminden, psikolojik durumuna ekonomik tercihlerinden iş hayatına kadar birçok başlıkta İstanbullular hakkında fikir veriyor.

Ekonomi dillerden düşmüyor

Ekim 2024’te İstanbul’da evlerin ana konusu ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 54,1’inin evde ana gündemi ekonomi olurken, ikinci sırada yüzde 8,4 ile kadın cinayetleri, yüzde 3,3 ile sağlık sorunları yer aldı.

İstanbul sokaklarında da yüzde 38 ile ekonomi en büyük sorun olarak konuşulurken, yüzde 28,8 ile Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması, yüzde 8,8 ile trafik sorunu konuşuldu.

Ekim ayında Türkiye’de gündem de yüzde 35,4 ile ekonomik sorunlar olurken, yüzde 13,1 ile yenidoğan çetesi, yüzde 12,5 ile Fatih surlarında yaşanan iki genç kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay oldu.

Sağlık hizmetleri

Her ay tematik bir alanda da araştırma yapılan İstanbul Barometresi’de İstanbullulara ekim ayında sağlık hizmetleri soruldu.

Araştırmaya katılan İstanbulluların yüzde 75,6’sı rahatsızlandıklarında kamu ya da devlet hastanelerini tercih ettiklerini belirtirken, bu oran gelir seviyelerine göre değişkenlik gösterdi. Alt gelir grubunda devlet hastanelerini tercih edenler yüzde 86,4 olurken, üst gelir grubunda bu oran yüzde 59,7 oldu.

Gelir seviyelerindeki sağlık hizmetinde bir fark da güvende ortaya çıktı. Alt gelir seviyesindeki katılımcılar daha çok hizmet aldıkları devlet hastanelerinin hizmetine güvenmediklerini belirtirken, üst gelir seviyesindeki katılımcılar ise özel hastanelerden daha çok hizmet alırken, devlet hastanelerinin hizmetine güvendiklerini belirtti. Genele bakıldığında devlet hastanelerine güven yüzde 37,1, güvensizlik yüzde 44,9 olurken, özel hastanelerde bu fark daha açılarak güven yüzde 14,8, güvensizlik yüzde 64,5 oldu.

Randevu süreleri Avrupa yakasında 30 güne çıkarken, Anadolu yakasında 26 gün olduğu görüldü.

Katılımcıların yüzde 52,1’i devlet hastanelerinin hizmetinden memnun olmadığını belirtirken, özel hastanelerde de memnuniyetsizlik oranı yüzde 47,6 oldu.

Kış saati uygulaması

İstanbulluların yüzde 60’ı yaz ve kış saat sistemi olarak ikili saat sistemine geri dönülmesini istediğini belirtti.

Kredi kartı ödemeleri

İstanbulluların yüzde 34,9’u kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Eylül ayında bu oran 35,7 olmuştu. Kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilenler yüzde 41,7 olurken, yüzde 9,9 kredi kartını ödeyemediğini belirtti.

İstanbul’da geçinmek için en az 70 bin TL gerekiyor

Katılımcılar İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için 70 bin TL gerektiğini belirtirken, ekim ayında katılımcıların yüzde 23,9’u borçlandığını, yüzde 15,2’si pek geçinemediğini, yüzde 42,6’sı kıt kanaat geçindiğini ve yüzde 18,3’ü de geçinerek birikim yapabildiğini belirtti.

Ekonomide iyileşme umutları azalıyor

Katılımcıların yüzde 17,7’si Türkiye ekonomisinde iyileşme olmasını beklediğini açıklarken, eylül ayında yüzde 18,4 olan orana göre gerileme görüldü. Katılımcıların yüzde 43,5’i ekonominin daha da kötüleşeceğini beklediği görüldü.

Bireysel ya da hane ekonomisinde iyileşme bekleyenlerin yüzde 27,1 olduğu görülürken, geçen ay bu oranın yüzde 28,5 olduğu ve gerilediği görüldü. Kendi ekonomisinde kötüleşme bekleyenler ise yüzde 27,9 oldu.