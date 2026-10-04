İşten kovuldular, 45 yılın borsa şampiyonunu kurdular

Home Depot'un hikâyesi, şirketin kurulduğu gün değil, iki yöneticinin işten kovulduğu gün başladı.

Bernie Marcus 49 yaşındaydı. Arthur Blank ise onunla birlikte çalışıyordu. İkisi de ABD'nin ev geliştirme perakendeciliğinde önemli bir zincir olan Handy Dan'in yöneticileriydi. Nisan 1978'de ikisinin de işine son verildi. Marcus'la birlikte arkadaşlarından Ron Brill de şirketten ayrıldı. Marcus açısından bu, uzun bir kariyerin ortasında yeniden başlama anlamına geliyordu. Ama aynı zamanda yıllardır kafasında taşıdığı bir fikri kendi başına uygulama fırsatıydı.

Marcus'un kafasındaki fikir aslında bugünden bakıldığında çok basit görünüyor: İnsanların evlerinde kendi işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları malzemelerin mümkün olduğunca büyük bölümünü tek bir yerde bulabilecekleri dev mağazalar kurmak. Ancak o yıllarda bu fikri hayata geçirmek o kadar da kolay değildi.

DEV MAĞAZA, BOL ÜRÜN VE MÜŞTERİYE İŞİ ÖĞRETEN ÇALIŞANLAR

Ev geliştirme ürünleri daha küçük yapı marketlerde ve uzmanlaşmış mağazalarda satılıyordu. Marcus ve Blank ise çok daha büyük mağazalar kurmak, ürün çeşidini artırmak ve fiyatları aşağı çekmek istiyordu. Fakat onların modeli yalnızca büyük bir depo ve çok sayıda üründen ibaret değildi. Mağazadaki çalışanların müşteriye işi nasıl yapacağını anlatması da modelin merkezindeydi.

Türkiye'den bakınca Home Depot'u anlamanın en kolay yolu, Koçtaş veya Bauhaus'u düşünmek. Ev, bahçe ve tadilat için gerekli ürünlerin bir arada bulunduğu büyük yapı marketler bunlar. Home Depot da temelde aynı mantıkla yola çıktı. Ancak aralarındaki fark, bu modeli zaman içinde çok daha büyük bir ölçeğe taşımaları ve özellikle profesyonel müşterilerin de tedarikçisi haline gelmeleriydi.

İLK İKİ MAĞAZAYI 1979'DA ATLANTA'DA AÇTILAR

İki eski iş arkadaşının geliştirdiği fikir böyle gelişti. Yanlarında finansman için yatırım bankacısı Ken Langone, ürün ve mağazacılık tarafında Pat Farrah, finans tarafında ise Ron Brill vardı. 1979'da Atlanta'da ilk iki mağazalarını açtılar. Her biri yaklaşık 5.600 metrekare büyüklüğündeki bu mağazalar dönemin yapı marketleriyle kıyaslandığında çok büyüktü.

Ama Home Depot'un farkı yalnızca mağazaların büyüklüğü değildi. Şirket müşteriye “İşte ürün, al götür” demiyordu. Elektrikli aleti nasıl kullanacağını, musluk parçasını nasıl değiştireceğini, fayansın nasıl döşeneceğini bilen çalışanları mağazanın önemli bir parçası haline getiriyordu.

HOME DEPOT ÜRÜN DEĞİL, PROJE SATMAYA BAŞLADI

Bu ayrıntı Home Depot'un neden ve nasıl büyüdüğünü anlamak açısından çok önemli. Çünkü şirket aslında ürün değil, proje satmaya başladı. Bir müşteri mağazaya yalnızca bir matkap almak için girebilirdi. Fakat mağazadaki çalışan ona hangi matkabın uygun olduğunu, yanında hangi uca ihtiyaç duyacağını, işi yaparken hangi güvenlik ekipmanını kullanması gerektiğini anlatabiliyordu. Ardından başka bir müşteri mutfak, banyo, çatı veya zemin yenilemesi için çok daha büyük bir alışveriş yapabiliyordu.

Böylece Home Depot'un müşterisi tek bir ürünün alıcısı olmaktan çıkıp evindeki projenin tamamını mağazaya taşıyan bir müşteriye dönüşüyordu. Bu modelin bir başka sonucu da şirket çalışanını sıradan bir perakende personeli olmaktan çıkartıp satış sürecinin parçası haline getirmesiydi. Marcus ve Blank’in müşteriye hizmet anlayışında geniş ürün çeşidi, uygun fiyat ve ürün bilgisine sahip eğitimli çalışanlar birbirini tamamlayan unsurlardı.

AMAZON'DAN YILLAR ÖNCE “HER ŞEY TEK YERDE” MODELİ

Home Depot'un ilk yıllarında bir başka önemli karar daha alındı: Mağazaları olabildiğince büyük tutmak. İlk mağazalar 5.600 metrekare civarındaydı. Bu alan, rakiplerin geleneksel yapı marketlerinden çok daha büyük bir ürün seçkisini aynı çatı altında tutmaya izin veriyordu. Büyük mağaza daha fazla ürün, daha fazla ürün ise müşterinin başka bir yere gitme ihtiyacının azalması anlamına geliyordu. Bu ölçeğin bugün nereye ulaştığını görmek için New Jersey'deki Vauxhall mağazasına bakmak yeterli: Yaklaşık 20 bin metrekarelik bu dev mağaza, Home Depot'un mağaza anlayışının geldiği noktayı gösteriyor.

Bugün Amazon gibi e-ticaret şirketlerinin “her şeyi tek yerde bulma” taahhüdünü Home Depot onlardan yıllarca önce fiziksel mağazada yerine getirdi.

4 MİLYON DOLARLIK HALKA ARZLA BAŞLAYAN BORSA YOLCULUĞU

Şirketin büyüme hikâyesinde 1981 yılı ayrı bir yere sahip. Home Depot o yıl henüz Atlanta'da yalnızca dört mağazası bulunan küçük bir şirketti. Büyümek için sermayeye ihtiyacı vardı ve banka kredilerinin sınırına dayanmıştı. Çareyi halka açılmakta buldu.

Şirketin halka arz edildiği günkü ölçeğiyle bugün ulaştığı büyüklük arasındaki fark, geçirdiği dönüşümün boyutunu gösteriyor. Ken Langone'un Wall Street bağlantıları sayesinde Bear Stearns halka arzı üstlendi. Ancak talep zayıftı. Halka arzdan yaklaşık bir hafta önce Bear Stearns şirketi arayarak yeterli talebin gelmeyeceğini belirtti. Langone devreye girerek işlemi kurtardı. Sonuçta Home Depot 22 Eylül 1981'de yalnızca 4 milyon dolar toplayarak halka açıldı ve şirketin başlangıçtaki piyasa değeri 40 milyon doların altındaydı.

1.000 DOLARLIK YATIRIM 1,9 MİLYON DOLARA ULAŞTI

WSJ'nin geçtiğimiz haftalarda yayımladığı araştırmaya göre Home Depot, son 45 yılda ABD borsasında toplam getirisi en yüksek hisse oldu. Temettüler yeniden yatırıma yönlendirilseydi, 1.000 dolarlık yatırımın bugün yaklaşık 1,9 milyon dolara ulaşması, Home Depot'un 45 yıldaki getirisini gösteriyor.

Burada önemli olan yalnızca ortaya çıkan rakam değil. Asıl dikkat çekici olan, bunun nasıl gerçekleştiği. Home Depot teknoloji şirketi değildi. Yeni bir ilaç keşfetmedi. Dünyayı değiştiren bir yazılım geliştirmedi. Tüketicinin her gün kullandığı bir ürünü icat etmedi. Bir yapı market açtı fakat bunu farklı bir ölçek ve farklı bir müşteri anlayışıyla yaptı.

Şirketin başarısının önemli bölümünü açıklayan unsur da burada yatıyor. Home Depot, insanların evleriyle ilgili harcamalarını tek tek ürünlerden çıkarıp büyük projeler halinde düşünmeye başladı. Bu model ABD'deki konut piyasasının büyümesiyle birlikte daha da güçlü hale geldi. İnsanların ev sahibi olması, evlerini yenilemesi ve değerini artırmak istemesi Home Depot için sürekli bir talep alanı oluşturdu.

HOME DEPOT'UN YENİ BÜYÜME MOTORU: “PRO” MÜŞTERİLER

Şirket yıllar içinde mağaza sayısını artırdı, ürün yelpazesini genişletti ve profesyonel müşterilere de daha fazla yöneldi. Fakat bugün Home Depot'un önündeki sorun, ilk yıllardakinden farklı. Artık mesele müşteriye ulaşmak değil, müşterinin harcamasından daha büyük pay almak.

Çünkü şirketin geleneksel müşterisi açısından ortam eskisi kadar kolay değil. Konut fiyatları yüksek, yüksek faizler nedeniyle mortgage maliyetleri önemli bir karar faktörü ve tüketici büyük tadilat projelerini erteleyebiliyor. Bu nedenle Home Depot son dönemde yalnızca mağazaya gelen ev sahibine değil, ev sahibinin işini yapan profesyonellere de daha fazla yatırım yapıyor.

Burada “Pro” olarak adlandırdığı müşteri grubu öne çıkıyor. Müteahhitler, çatı ustaları, tesisatçılar, elektrikçiler, peyzaj şirketleri, bakım ekipleri ve çok sayıda konutu yöneten profesyoneller Home Depot için sıradan tüketiciden farklı bir müşteri artık ve onların ihtiyacı da farklı. Bir ev sahibi cumartesi günü mağazaya gidip bir kutu boya alabilir. Profesyonel müşteri ise aynı gün onlarca eve malzeme göndermek, ticari kredi kullanmak, siparişini zamanında teslim almak ve gerektiğinde malzemeyi doğrudan şantiyeye ulaştırmak ister. Dolayısıyla Home Depot'un büyüme stratejisi mağaza rafından dağıtım ağına doğru kayıyor.

SRS SATIN ALMASIYLA DAĞITIM AĞINA BÜYÜK YATIRIM

Yeni büyüme stratejisinin en önemli örneklerinden biri SRS Distribution satın alması. Home Depot 2024'te SRS'yi satın almak için anlaşma yapmasının nedeni profesyonel müşterilerdeki büyümeyi hızlandırmaktı. SRS özellikle çatı, peyzaj ve havuz gibi uzmanlaşmış alanlarda faaliyet gösteriyordu. 760'ın üzerinde şubesi, 2.500'den fazla profesyonel satış çalışanı ve 4.000'den fazla kamyonluk filosu vardı. Home Depot için bu karar, yalnızca yeni bir şirket almak değil, profesyonel müşteriye ulaşan yeni bir dağıtım ve satış kanalı kurmak anlamına geliyordu.

Şirket bununla da yetinmedi. HD Supply ve Construction Resources gibi işletmelerle birlikte profesyonel müşteriye yönelik daha geniş bir ekosistem oluşturdu. Home Depot 2026'da açıkladığı organizasyon değişikliğinde, bu işletmelerin Pro stratejisi altında daha fazla entegre edilmesini hedeflediğini açıkladı.

700 MİLYAR DOLARLIK PAZARIN PEŞİNDE

Şirket bugün Pro müşteriler için yaklaşık 700 milyar dolarlık bir pazar fırsatından söz ediyor. Bu müşterilere hizmet veren sisteminde 2.360'tan fazla Home Depot mağazası, 1.300 şube, 325 müşteri odaklı depo ve yaklaşık 16 bin teslimat aracı bulunuyor.

Bu rakamlar Home Depot'un artık klasik anlamda bir yapı market zincirinden daha fazlası olduğunu gösteriyor. Mağazalar hâlâ işin merkezinde. Fakat mağaza artık bütün sistemin kendisi değil. Bir tarafında ev sahibi, diğer tarafında profesyonel müteahhit var. Arada mağaza, depo, dağıtım merkezi, teslimat filosu, kredi, sadakat programı, internet sitesi ve teknoloji bulunuyor.

Home Depot'un 2026'da yaptığı organizasyon değişikliğinin önemli tarafı da burada. Şirket merchandising, finans, Pro, teknoloji, sadakat ve müşteri deneyimi gibi alanları daha bütünleşik hale getirmeye çalışıyor.

MAĞAZADAN PROFESYONELİN BÜTÜN İŞ AKIŞINA

1979'daki fikir böylece yeniden büyütülüyor. O zaman müşterinin mağazada bulamadığı ürünü başka bir mağazaya gitmeden alabilmesi amaçlanıyordu. Bugün ise profesyonel müşterinin ihtiyacı olan malzemeyi, istediği yerde ve zamanda, mümkün olduğunca Home Depot sisteminin içinde bulması hedefleniyor.

Aradan geçen 47 yılda teknoloji değişti, tüketici davranışı değişti, alışveriş biçimi değişti. Fakat temel fikir aynı kaldı: Müşterinin ihtiyacını mümkün olduğunca geniş bir ürün ve hizmet sistemiyle karşılamak.

Home Depot'un 45 yıllık borsa performansını yalnızca “iyi yönetilen bir perakendeci” hikâyesiyle açıklamak bu yüzden eksik kalır. Şirketin kuruluşunda iki önemli fikir vardı. Birincisi, mağazayı büyütmek. İkincisi, müşteriyi eğitmek.

Marcus ve Blank'in başarısı bu iki fikri aynı yerde buluşturmalarından kaynaklandı. Büyük mağazanın içine yalnızca ürün doldurmadılar; ürünü nasıl kullanacağını bilen insanları da koydular. Bugün ise üçüncü bir fikir eklenmiş durumda: Profesyonel müşterinin bütün iş akışına girmek.

Bu, Home Depot'un geleceği açısından önemli çünkü profesyonel müşteri yalnızca daha fazla alışveriş yapan müşteri değil. Aynı zamanda tekrar tekrar gelen, düzenli sipariş veren ve bir projenin çok daha büyük bölümünü aynı tedarikçiden alma potansiyeli bulunan müşteri.

Home Depot'un bugün SRS, HD Supply ve diğer satın almalarla kurmaya çalıştığı sistemin ekonomik mantığı burada.

BÜYÜMENİN MALİYETİ DE YÜKSELİYOR

Fakat bu dönüşümün maliyeti de var. Satın almalar bilançoya amortisman giderleri getiriyor. SRS'nin satın alınması sonrasında 2026'nın ikinci çeyreğinde satın alınan maddi olmayan varlıkların amortismanı 178 milyon dolar olarak gerçekleşti; bunun 125 milyon dolarlık bölümü SRS ile ilişkiliydi. Şirketin ikinci çeyrekteki faaliyet kârı 6,84 milyar dolar olurken faaliyet marjı yüzde 14,3'e geriledi.

Bu nedenle Home Depot'un yeni dönem hikâyesi yalnızca “daha fazla büyüme” hikâyesi değil. Büyük satın almaların, daha geniş dağıtım ağının ve profesyonel müşteriye yönelik yatırımların ne kadar verimli kullanılacağı da önemli.

47,9 MİLYAR DOLARLIK ÇEYREK SATIŞ

Şimdilik rakamlar şirketin tamamen durduğunu göstermiyor. Home Depot 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde 47,9 milyar dolar satış açıkladı. Satışlar yıllık yüzde 5,7 arttı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırılabilir satışlar yüzde 1,7, ABD'deki karşılaştırılabilir satışlar ise yüzde 1,3 arttı. Net kâr 4,77 milyar dolara çıktı. Ancak alışveriş sayısı yüzde 1 azalırken, ortalama sepet büyüklüğü ise yüzde 2,8 arttı.

Bu tablo da Home Depot'un bugün nasıl büyüdüğünü anlatıyor. Müşteri sayısı aynı hızda artmıyor. Fakat müşterinin yaptığı alışverişin tutarı yükseliyor. Bunun yanında şirket yeni müşteri grupları arıyor. Profesyonel müşteriler bunun başında geliyor.

Home Depot'un bugün 2.364 mağazası ve 1.340'ın üzerinde SRS lokasyonu bulunuyor. Şirket 470 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. 2025 mali yılında satışları 164,7 milyar dolara ulaşmıştı.

HER ŞEY 1978'DE İŞSİZ KALAN İKİ YÖNETİCİYLE BAŞLADI

Bütün bu rakamların başlangıcında ise 1978'de işsiz kalan iki yönetici var. O gün işten çıkarılmaları, Marcus ve Blank için kariyerlerinin sonu değil, kendi fikirlerini hayata geçirecekleri yeni bir başlangıç oldu.

Onları işten çıkaran şirketin adını bugün çok az kişi hatırlıyor. Fakat onların daha sonra kurduğu Home Depot, ABD perakendesinin en büyük şirketlerinden biri haline geldi.