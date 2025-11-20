İyi Ki Vakfı Destek Programı 2025’in kazanan projesi belli oldu

İyi Ki Vakfı Kurucusu Füsun Kuran’ın ev sahipliğindeki ödül töreni 19 Kasım’da Raffles Hotel’de gerçekleşti. Etkinliğe aralarında Melis Ağazat, Deniz Ülke Kaynak, Itır Erhart, Özlem Güsar, Alphan Manas, İlksen Utlu, Nalan Miri Sözer, Ahmet Yanıkoğlu gibi isimlerin de yer aldığı cemiyet ve iş dünyasından birçok önemli konuk katıldı.

Etkinlik boyunca davetliler, vakfın toplumsal faydaya yönelik vizyonunu ve destek programının etkisini yakından dinleme fırsatı buldu. Programın bu seneki kazananı TarımPlus, etkinlikte yer alan konuklara projeyi detaylı bir şekilde tanıttı.

Kadın girişimci ve yazılım mühendisi Melsan Zehra Yılmaz tarafından kurulan TarımPlus, tarımsal üretimde karşılaşılan hastalıklar, yanlış ilaçlama, verim kaybı ve iklim koşulları gibi zorluklara karşı dijital ve bilimsel çözümler sunuyor.

Platform, çiftçilerin tarım alanlarından çektikleri fotoğrafları analiz ederek yapay zeka destekli hastalık teşhisi, Tarım ve Orman Bakanlığı reçetelerine uygun ziraat mühendisi yönlendirmeleri ve ürün uygulama planları oluşturulmasına imkân tanıyor. TarımPlus, aynı zamanda üretim süreçlerinde izlenebilirlik, doğru gübre ve ilaç kullanımı, sürdürülebilir tarım teknikleri ve kayıpların en aza indirilmesi hedefleriyle çalışıyor.

İYİ Ki Vakfı Kurucusu Füsun Kuran tören sırasında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İyi Ki Vakfı olarak amacımız, topluma gerçek etki yaratan, kalıcı fayda sağlayan projeleri desteklemek. TarımPlus, tarımda dijital dönüşümün insana değer veren, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir modelle nasıl uygulanabileceğini gösteren güçlü bir girişim. Genç bir kadın girişimcinin geliştirdiği bu vizyonun, ülkemizde üretim kültürünü dönüştürme potansiyeline yürekten inanıyoruz.”