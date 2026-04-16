Izaka Terrace’ta iki şefin imza lezzetleri aynı masada buluştu

Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora’nın ev sahipliğinde, İngiltere’nin Michelin yıldızlı restoranı Hide London’ın Director Chef’i Josh Angus’un katkılarıyla gerçekleşen bu özel etkinlikte şeflerin imza yemekleri aynı masada buluştu.

İki değerli şefin iş birliğiyle hazırlanan menü, Anadolu ve modern Avrupa mutfağından ilham alarak oluşturuldu. Mevsime uygun ürünlerle hazırlanan bu özel menü, misafirlere hem damakta iz bırakan bir deneyim hem de kültürel bir gastronomi yolculuğu sundu.

Serhat Eliçora ve Josh Angus tarafından hazırlanan menü; ikram olarak İngiliz ve Türk usulü kızarmış balık sandviç ile başladıktan sonra, Ege otları ve kalamarla doldurulmuş bebek enginar sunuldu. Ardından karides ve deniz tarağıyla hazırlanan kadayıf kaplı kızarmış dumpling, ana yemekte kömür ateşinde üç farklı şekilde pişirilmiş kuzu eti yer aldı.

Araya mor fesleğen ile hibiskus dokunuşlarıyla harmanlanan sorbe servis ediktikten sonra menü, Antrikottan yapılan, mantı, kebap, közde ızgara biftek ile tamamlandı. Finalde ise Josh Angus’un kuzukulağı ve yanık süt kıtırı ile hazırladığı cheesecake, konukların damaklarında unutulmaz bir iz bıraktı.