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İzmir’in kalbi Konak'ta bayram sessizliği

Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Konak Kordonboyu sessizliğe büründü. Kordon’daki bayram sessizliği dron ile havadan görüntülendi.

Haber Merkezi
İHA
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İzmir’in kalbi Konak'ta bayram sessizliği
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9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir’in merkez ilçelerinde sessizlik hakim oldu. Normal şartlarda günün her saati yoğunluğun yaşandığı Kordonboyu, sabah saatlerinde sessizliğe büründü. İzmir’in kalbi konumundaki sahil şeridinin boş kalması dikkatlerden kaçmazken bölgedeki sakinlik dron ile görüntülendi.

Yerli ve yabancı turistlerin tercihi Çeşme oldu

Öte yandan yerli ve yabancı tatilcilerin bayramda en çok tercih ettiği ilçe ise turizm cenneti Çeşme oldu. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte Çeşme’deki otel rezervasyonları yüzde 10 artarken, otel doluluk oranının ise yüzde 80’lere yaklaştığı öğrenildi.

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