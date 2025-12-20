James Webb, “limon” şeklindeki gezegenin sırlarını ortaya çıkardı

Dünya kusursuz bir küre şeklinde değil; kutuplardan hafifçe basık, Ekvator'dan şişkin kendine has bir görüntüye sahip. Ancak bilim insanlarının James Webb Uzay Teleskobu ile incelediği PSR J2322-2650b adlı gök cisminin Dünya'dan çok daha eşsiz bir görüntüsü var.

Jüpiter kadar bir kütleye sahip olan PSR J2322-2650b'nin ekvatorunun çapı, kutuplarının çapından yüzde 38 daha geniş. Bu nedenle bilim insanları gezegeni bir küreden ziyade limona benzetiyor.

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar bunun "şimdiye kadar bu kadar esnek olduğunu doğruladığı en olağanüstü gezegen" olduğunu belirtti.

İki bin ışık yılı uzaklıktaki gizemli gök cismi

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, PSR J2322-2650b, 2011 yılında Avustralya’daki Parkes radyo teleskobuyla keşfedildi. Dünya'dan 2 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan gök cismi, süpernova patlamasından sonra geriye kalan son derece yoğun ve hızlı dönen bir yıldız olan pulsarın etrafında döndüğü tespit edildi.

PSR J2322-2650b, yıldızına yaklaşık 1 milyon mil uzakta bulunuyor ve bir dönüşünü sekiz saatten kısa sürede tamamlıyor.

Onu farklı kılan bir diğer şey ise bir pulsarın etrafında döndüğü bilinen tek gaz devi olması. Gezegenin aşırı basık olması da pulsarın güçlü yerçekiminden kaynaklanıyor.

Dikkat uyandıran veriler

Bilim insanları PSR J2322-2650b'nin atmosferini incelediğinde de çarpıcı sonuçlarla karşılaştı: Cismin atmosferinde gaz devlerinde sık görülen hidrojen, oksijen ve azotun neredeyse hiç olmadığı saptandı. Bunun yerine atmosferinin büyük ölçüde helyum ve moleküler karbondan oluştuğu bildirildi.

Bilim insanlarına göre bu karbon ağırlıklı yapı grafitten oluşan bulutlara, gezegenin merkezinde elmas benzeri çekirdeğe yol açabilir ve toz ile is parçaları nedeniyle gezegen kırmızımsı bir renge bürünebilir.

Gezegen mi, yok olmuş bir yıldızın kalıntısı mı?

Araştırmacılar, PSR J2322-2650b'nin aslında bir gezegen olmayabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Gao'ya göre bu gök cismi, bir zamanlar pulsarın etrafında dönen bir yıldızın neredeyse tamamen "yenmiş" kalıntısı olabilir.

Alternatif bir senaryoya göreyse bunun daha önce bilinmeyen yeni bir gök cismi olabileceği üzerinde duruluyor.