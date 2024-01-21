Jehan İstiklal Barbur kimdir? Hangi şarkıları var?

Jehan İstiklal Barbur 12 Nisan 1980 yılında Beyrut’ta doğdu. Hristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. 2002'de profesyonel müzik hayatına başlamak için Ankara’dan İstanbul'a taşınan sanatçı, ilk olarak farklı gruplarda pop, caz türünden repertuvarlarla vokalist olarak yer aldı. Bülent Ortaçgil'in referansı ile Ada Müzik adlı şirket ile anlaştı. 2009 yılında ilk stüdyo albümü Uyan yayımlandı.2010 yılında ise ikinci albümü Hayat ile müzik kariyerini devam ettirdi. 2012'de Sarı, 2014'te Sizler Hiç Yokken ve 2017'de Evim Neresi albümlerini piyasaya sürdü. 2018'de "Kuzgunu Uçmak" maxi Single'ı, 2019 'da "Ürkerek Söylerim" ve 2019 'da "İki Keklik" single'ı yayımlandı. Toplam 7 albüm ve bir sürü single kaydetti.

Ailesi İskenderun'da yaşayan Jehan Barbur, annesinin Beyrut'taki tıbbi koşulların daha elverişli olduğu yönündeki düşüncesi sebebiyle bu şehirde dünyaya geldi. Doğumundan hemen sonra tüm çocukluğunun geçeceği İskenderun'a dönen Barbur, Ankara'daki üniversite eğitimine dek İskenderun'da ikamet etti. Çocukluğundan beri müziğe karşı ilgisi vardı. Fakat babasının konservatuvara izin vermemesinden dolayı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne burslu olarak yerleşti.Üniversite yıllarında amatör olarak tiyatro ve müzik ile ilgilendi. 2002 yılında mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra profesyonel müzik hayatına adım atmak için İstanbul'a yerleşti. Daha sonra bir arkadaşı aracılığıyla Bülent Ortaçgil ile tanıştı.

Demolarını dinledikten sonra Bülent Ortaçgil sözlerini beğendi ve albüm çıkarması gerektiğini söyledi. Altı aylık bir stüdyo çalışması sonucunda ilk albümü Uyan, iki bin adet kopya ile piyasaya sürüldü. Albümü yayınlandıktan sonra "Gidersen", "Leyla" ve "Neden" gibi şarkıları bazı müzik kanallarının Top 10 listelerinde birkaç hafta zirveye çıktı.

Asi ve Sır Gibi dizileri için şarkı seslendirdi. Gece Sesleri dizisinin şarkılarından birini Özgür Çevik ile birlikte söyledi. Zuhal Olcay'ın Aşk'ın Halleri albümünde yer alan "Şermin" adlı şarkının sözlerini yazmıştır.

Kuzgun'u Uçmak EP'sinde yer alan, sözlerini Cem Karaca'nın yazdığı, müziği Volkan Başaran'a ait Kirlenmiş Çığlık şarkısını Can Bonomo ile seslendirdi, video klip yönetmenliğini Onur Mehame yaptı.

1 Aralık 2019 tarihinde Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yararına 10. Sanat Yılı Konseri düzenlendi. Sahneye çıkışının 17. yılı olmasına rağmen ilk albümünün çıkış tarihi gerekçesiyle 10. yıl konseri olarak kutlandı. Konser kayıtlarının yönetmenliğini Onur Mehame yaptı. Konserde Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Cahit Berkay, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, Ceylan Ertem, Emre Kınay, Cem Adrian, Derya Köroğlu, Tuna Kiremitçi gibi isimler eşlik etti. Siyasetçi Güldal Mumcu, heykeltıraş Zeynep Homan ve yazar Mine Söğüt de konuşmacı olarak sahneye çıktılar.

Jehan Barbur'un Albüm ve Single’ları

Albümleri

-Uyan (2009)

-Hayat (2010)

-Sarı (2012)

-Sizler Hiç Yokken (2014)

-Evim Neresi (2017)

-Ürkerek Söylerim (2019)

Extendet Play (EP)

-Kuzgun'u Uçmak (2018)

Single'ları

-Kendine Zaman Ver (2014)

-İki Keklik (2019)

-Kusura Bakmasınlar (2019)

-Yok / Yetinemedim (2020)

-Ayin (Korhan Futacı ile) (2020)

-Suç (2021)

-Olanlar Oldu (2021)

-Güzel Şeyler Var (2022)

-Sabır Ver (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

-Güneşli Bahçe (Mehmet Güreli ile) (2022)

-Yabancı (Erkan Oğur ve Alp Ersönmez ile) (2022)

-Sonbahar Rüzgarları (Ceylan Ertem ile) (Duyuyor Musun?) (2022)

-Kafamda Deliler Var (2023)

-Hasret (2023)

-Zor da Değil (2023)

-Benim Adım Dertli Dolap (Cem Erdost İleri ile) (PortakalAltı Kayıtları) (2023)

-Duy Diye (2024)