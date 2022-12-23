Kaan Sekban da “X değil SIXT” dedi

Bor Holding çatısı altında faaliyet gösteren, 2019 yılından bu yana Galatasaray ana sponsorluğuyla da öne çıkan SIXT Rent a Car, 2022 yılında başlattığı “X değil SIXT” reklam kampanyası için, ünlü komedyen ve sosyal medya fenomeni Kaan Sekban ile iş birliği yaptı.

Marka için oluşturulan stratejiye uygun olarak; “premium hizmet” anlayışına vurgu yapıldı. Projede; farklı beklentilerin, müşteri memnuniyeti konusunda çıtası yüksek SIXT Müşterilerinin, Satış Temsilcileri tarafından, nasıl karşılandığını esprili bir tonda anlatan üç film yer alıyor. Sekban'ın skeçlerinden de aşina olduğumuz, her şeyi eleştiren, concern’leri olan Beyaz Yakalı tiplemeleri etrafında hikayeler kurgulandı.

“X değil SIXT” kampanyası, aynı zamanda Kaan Sekban’ın oynadığı ilk reklam kampanyası olma özelliği taşıyor.