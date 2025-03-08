Kadınlar, kendilerini de çocuklarını da güvende hissetmiyor!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) "Kentte Kadın ve Çocuk Güvenliği: Mekânsal Dinamikler, Algılar ve Öneriler" başlıklı raporunda İstanbul’da kadınların güvenlik algılarını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 75’i İstanbul’u güvenli görmezken, sosyal statü yükseldikçe kadınların kendi güvenlikleri ve çocuklarının geleceği için endişelerinin de arttığı ortaya çıktı.

Dünyada kadın ve çocuk

OECD’ye göre Türkiye 2024 yılı verilerine göre toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 146 ülke arasında 127. sırada yer alırken, Avrupa’da ise son sırada yer alıyor.

UNICEF verilerine göre dünya genelinde her dört dakikada bir, bir çocuk şiddet eylemi sonucu hayatını kaybediyor. Bugün hayatta olan 650 milyon kız çocuğu ve kadın çocukken cinsel şiddete maruz kalıyor.

İstanbul’da 10 kadından 3’ü güvende hissetmiyor

İPA raporundaki verilere göre, katılımcıların yüzde 74,5’i İstanbul’u güvenli bir şehir olarak görmezken, araştırmaya katılan her 10 kadından 3’ü ise günlük hayatlarında kendilerini güvende hissetmiyor.

Gündüz dışarıda yürürken güvende hissetmediğini ifade eden kadınların oranı yüzde 43,2 olurken, akşam için bu oran yüzde 75,2’ye çıkıyor. Görüşme yapılan kadınların yüzde 90’ı akşam geç saatlerde dışarıya nadiren çıkıyor veya hiç çıkmıyor.

Sosyal medya da toplu taşıma da güvende hissettirmiyor

Toplu taşıma araçlarında güvende hissetmeyen kadınların oranı yüzde 55,2 iken kendi mahallelerindeki park, meydan gibi kamusal alanlarda güvende hissetmeyen kadınların oranı yüzde 40,2’dir. Buna karşılık, araştırmaya katılan kadınların yarısından fazlası (yüzde 55,5) okul, hastane gibi güvenlik önlemlerinin bulunduğu kamusal alanlarda kendilerini daha güvende hissediyor.

Sosyal medya kullanan kadınların yüzde 43,7’si, bu platformlarda da kendilerini güvende hissetmiyor.

Kadınların günlük hayatı etkileniyor

Katılımcıların yüzde 41,7’si güvenlik kaygıları nedeniyle gündelik hayatta yapmak istediği halde yapamadığı aktiviteler olduğunu ifade ediyor.

Kadınların büyük çoğunluğu kentsel mekânda rahatça gezemediğini, tedirgin hissetmesi nedeniyle toplu taşımayı geç saatlerde kullanamadığını, rahatça dışarı çıkamadığını, istediği şekilde giyinemediğini ve kalabalıklarda tedirgin olmadan yer alamadığını belirtiyor.

Kadınların yüzde 71,2’si güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaştıklarında doğrudan resmi destek mekanizmalarına yönelmek yerine öncelikle hane üyeleri, aile büyükleri veya arkadaşları başta olmak üzere kendi çevrelerine danışıyor.

Şikayet etmenin sonuç getirmeyeceği düşünülüyor

Görüşülen her 10 kadından 3’ü hayatlarında en az bir kez fiziksel şiddet, sözlü veya cinsel taciz, ısrarlı takip vb. bir durum yaşadığını belirtiyor. 18-29 yaş aralığındaki kadınların neredeyse yarısı (yüzde 45,2) en az bir kez benzer bir durumla karşılaştığını ifade ediyor.

Fiziksel şiddet, sözlü veya cinsel taciz, ısrarlı takip gibi durumlara maruz bırakılan kadınların yüzde 69,1’i, başvuruların sonuçsuz kalacağı kaygısı ve ilgili kurumlara duyulan sınırlı güven nedeniyle kolluk kuvvetlerine veya savcılığa başvurmadığını belirtiyor. Bu oran, 18-29 yaş aralığında yüzde 76,9’a yükseliyor.

Toplumsal normlar, mağdur suçlayıcı yaklaşımlar, şiddet döngüsünden çıkamayacağına inanma ve çocuklarını koruma kaygısı gibi nedenler yetkili birimlere ulaşmayı önemli ölçüde sınırlıyor.

Resmi mercilere başvurduğunu belirten kadınların yüzde 56’sı yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ve kendileriyle yeterince ilgilenilmediğini aktarıyor.

Görüşülen kadınlar güvenlik endişeleri nedeniyle geç saatlerde veya tek başına dışarı çıkmamaya çalışmak, biber gazı taşımak, savunma sporları öğrenmek, kalabalık alanları seçmek, belirli güzergâhları kullanmak, kıyafet tercihlerini güvenlik kaygısına göre şekillendirmek ve konum paylaşmak gibi çeşitli bireysel önlemler alıyor.

Katılımcıların yüzde 86,9’u, caydırıcılığı artıracak daha ağır yaptırımların güvenliği sağlamada kritik bir rol oynadığını düşünüyor.

Kadınlar çocukları için de kaygı duyuyor

Kadınların yüzde 84,4’ü çocuğunun geleceğiyle ilgili kaygı duyduğunu ifade ediyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 75,4’ü çocuğunun mahallede güvenle oyun oynayamadığını düşünüyor.

Görüşülen her 4 kadından 1’i çocuklarının okullarında veya mahallelerinde zorbalık veya şiddet içeren bir durumla karşılaştığını belirtiyor.

Kadınların yüzde 85,5’i çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik hizmetleri yetersiz buluyor.

Hukuki düzenlemelerle başlanmalı!

Raporda yapılması gerekenler de şu şekilde sıralanıyor:

“Kadın ve çocukların kent güvenliğinin sağlanması konusunun kentsel tasarımdan hukuki düzenlemelere kadar tüm boyutlarıyla kamu ve sivil toplum iş birliği içinde bütüncül bir yaklaşımla güçlendirilmesi.

Kentte kadın ve çocukların güvenliğini sağlamak için güvenli kamusal alan düzenlemelerinin hayata geçirilmesi. Bu düzenlemelere iyi aydınlatılmış kamusal alanlar, güvenlik kameraları ve güvenli ulaşım sistemleri gibi kent güvenliğini doğrudan artıran temel adımlardan başlanması.

Kentsel mekanın farklı ölçeklerde güvende kullanımını mümkün kılmak için farklı disiplinlerin birlikte çalışması ve katılımcı bir süreç yürütülerek kadınların bu kentsel politikaların gelişim sürecine dahil edilmesi.

Kadın ve çocukların güvenliğinin, ailenin korunmasından ziyade, kadın ve çocukların hak ve ihtiyaçları temel alınarak sağlanması.

Sorunun tespiti ve çözümü için kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve taciz olaylarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği kökenine dayanan toplumsal ve yapısal bir sorun olduğunun kabul edilmesi ve geliştirilecek tüm politikaların bu eksende şekillendirilmesi.

Geliştirilecek politikaları destekleyecek, kadın ve çocuğa yönelik şiddet verilerinin sistematik olarak toplanması, analiz edilmesi ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması.

Şiddete maruz bırakılan veya şiddete maruz bırakılma tehlikesi olan kadınların ve çocukların korunması için 6284 Sayılı Kanun’un eksiksiz bir biçimde uygulanması.

Yapılacak yeni yasal düzenlemelerle şiddeti caydırıcı cezaların artırılması.

Kadın sığınaklarının sayısının ve niteliğinin artırılması, sığınak sonrası geçiş sürecine yönelik etkili destek mekanizmalarının oluşturulması.

Şiddete maruz bırakılan kadınlar ve çocuklar için psikolojik ve hukuki destek hizmetlerinin artırılması ve erişilebilir hale getirilmesi.

Şiddete maruz bırakılan kadınlar için mesleki eğitim ve ekonomik güçlendirme programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kadın istihdamının artırılması.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin yaygınlaştırılması için özellikle uygulayıcılar (kolluk kuvvetleri, yargı mensupları vb.) başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin zorunlu toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle desteklenmesi.

Kadınların hakları, hukuki destek mekanizmaları ve şiddet veya taciz durumlarında izlenmesi gereken yollar hakkında bilinçlendirilmesi adına kapsamlı bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi.

Çocuk güvenliği için doğumdan başlayarak 18 yaşına kadar devam edecek kapsamlı bir sosyal hizmet çocuk takip sistemi kurulması.

Çocuklar için güvenli kentlerin, çocukların kaygı ve beklentilerinin birinci ağızdan duyulmasını mümkün kılan ve onların aktif katılımını sağlayan karar alma mekanizmalarıyla oluşturulması.

Çocukların güvenle oyun oynayabileceği ortamların oluşturulması ve parklar başta olmak üzere mevcut oyun alanlarının güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi.

Çocukların dijital güvenliğinin sağlanması ve dijital haklarının korunması için daha spesifik ve kapsamlı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, uygulama etkinliğinin sağlanması için daha fazla denetim gerçekleştirilmesi ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi.

Şiddet kültürüne karşı barış kültürünü yaygınlaştırmak ve çatışma çözme becerilerini teşvik etmek için, okul öncesi dönemden itibaren tüm eğitim sistemine ve öğretim programlarına barış kültürü eğitimlerinin entegre edilmesi.

Çocukları hakları konusunda bilinçlendirecek eğitimlerin kamu, sivil toplum kuruluşları ve barolar iş birliğinde müfredat içerisinde verilmesi, bu eğitimlerde hem kentteki hem de dijital ortamdaki tehlikelerin tanıtılması.

Çocukların görüşlerini ifade etme haklarını kullanabilmelerini teşvik etmek için özellikle ailelerin ve çocuklarla ilgili kurumlarda çalışanların bilinç ve duyarlılık düzeyinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi.”