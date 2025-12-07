Kahin Baba Vanga kehanetleri 2026! Baba Vanga’nın yeni yılda korkutan kehanetleri… Yeni yıl gelmeden kehanetleri geldi. Kullanıcılar 2026 yılı daha gelmeden kehanetleri konuşmaya başladı. Kehanetler konusunda nam salmış biri olan Baba Vanga’nın yeni yıla ilişkin söyledikleri okuyanları korkuttu.

KAHİN BABA VANGA KEHANETLERİ 2026!

Balkanların Nostradamusu olarak bilinen ve ölümünden yıllar sonra dahi kehanetleri tartışılan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2026 yılına dair öngörüleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Kehanetler, insanlık için dönüştürücü ve bir o kadar da tehlikeli bir yıla işaret ediyor.

DÜNYA DIŞI YAŞAM İLE İLK TEMAS: Vanga'nın en çarpıcı iddiası, Kasım 2026'da dev bir uzay aracının Dünya atmosferine girmesi ve insanlık tarihinin ilk resmi uzaylı temasının gerçekleşmesi yönünde. Bu olayın, tüm dünyanın şaşkınlıkla izleyeceği büyük bir kırılma anı olacağı belirtiliyor.

DOĞAL AFETLER VE GERİLİM ZİRVESİ: Kahinin öngörülerine göre 2026, küresel gerilimlerin zirveye ulaştığı bir yıl olacak. Doğu ile Batı arasındaki siyasi ve askeri tansiyonun geniş çaplı çatışmalara yol açması ihtimali üzerinde duruluyor.

BABA VANGA’NIN YENİ YILDA KORKUTAN KEHANETLERİ

Bu kehanetler, 5079 yılına kadar uzanan bir zaman dilimini kapsıyor: