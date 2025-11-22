Kainat Güzellik Yarışması Ceren Arslan kimdir? Ceren Arslan aslen nereli, kaç yaşında? güzel yarışmacının sıralaması araştırılıyor. Ayrıca instagram hesabı, aslen nereli olduğu gibi detaylar da merak edilenler arasında yer alıyor.

KAİNAT GÜZELLİK YARIŞMASI CEREN ARSLAN KİMDİR?

1999 İstanbul doğumlu Ceren Arslan 26 yaşındadır. Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Ceren Arslan yurt dışında da eğitim gördü. Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programına katılarak uluslararası deneyim kazanmıştır. İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilmektedir.

CEREN ARSLAN ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensuptur.

Ceren Arslan profesyonel olarak modellik yapıyor. Bunun yanı sıra çevirmenlik ve dansla da ilgilenmektedir. Kariyerine "Model of Turkey" yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasında tanınmaya başlamıştır. 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etmiştir.