  3. Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları kim? Kaldı Üç Gün filmi konusu ne?
Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları kim? Yayımlandığı gece milyonları ekranlara kilitleyen filmi detayları merak konusu oldu. Kaldı Üç Gün filmi konusu ne?

MÜCAHİT DERE
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları kim? Kaldı Üç Gün filmi konusu ne? soruları filmin yayımlandığı gün çok araştırıldı. Filmseverler izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan filmin detaylarını merak ederek araştırmaya başladı.

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tarek Boudali- Rayane

Philippe Lacheau- Tony

Julien Arruti- Pierre

Vanessa Guide- Stéphanie

José Garcia- Le Rat

Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi

Reem Kherici

Rossy de Palma

Élodie Fontan

Chantal Ladesou

Jean-Luc Couchard

Michèle Laroque

Franck Gastambide

Jean-Yves Berteloot

Alain Barbier

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU NE?

Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.

 

 
