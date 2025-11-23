Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları kim? Kaldı Üç Gün filmi konusu ne?
KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Tarek Boudali- Rayane
Philippe Lacheau- Tony
Julien Arruti- Pierre
Vanessa Guide- Stéphanie
José Garcia- Le Rat
Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi
Reem Kherici
Rossy de Palma
Élodie Fontan
Chantal Ladesou
Jean-Luc Couchard
Michèle Laroque
Franck Gastambide
Jean-Yves Berteloot
Alain Barbier
KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU NE?
Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.