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Kalp krizi geçirmişti: Yılmaz Özdil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Gazeteci Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Özdil'in sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Kalp krizi geçirmişti: Yılmaz Özdil'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
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İstanbul’da kalp krizi geçirdiği öğrenilen Yılmaz Özdil, hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmak üzere operasyona alınmıştı.

Geçirdiği operasyonun ardından kalp damarlarından biri başarıyla açılan Özdil'in bugün bir anjiyo daha geçirdiği ve diğer damarının da açıldığı öğrenildi.

Özdil'in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özdil’i hastanede ziyaret ettiğini belirterek, “Bugünkü operasyon da gayet iyi geçmiş. Oldukça sağlıklı görünüyordu” ifadelerini kullandı.

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