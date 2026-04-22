Karabük 3 Nisan’ın Sanayi Günü ilan edilmesini bekliyor

“İş Dünyası İstişare Toplantısı”, Karabük Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı toplantıda bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak konular ele alındı. 3 Nisan Tarihinin Sanayi Günü olarak kabul görmesi konuşuldu. Toplantıda söz alan Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Filyos Limanı’nın Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olma özelliğine sahip olduğunu belirterek ihracat açısından Karabük ve bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Çapraz, limanın aktif şekilde kullanıma açılmasının bölgedeki sanayici ve ihracatçı firmalar açısından önemli bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Konuşmasında Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi’nin stratejik konumuna da değinen Başkan Çapraz, Türkiye’de yaklaşık 400 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu, bunlardan yalnızca 14’ünden demiryolu hattı geçtiğini belirterek Eskipazar OSB’nin de bu ayrıcalığa sahip OSB’lerden biri olduğunu ifade etti. Çapraz, aynı bölgede kurulması planlanan Karabük Lojistik Merkezi ile birlikte değerlendirildiğinde demiryolu hattının ve Filyos Limanı’nın öneminin daha da arttığını, bu altyapının sanayici ve ihracatçı firmalar için önemli bir lojistik avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmasında TR81 Bölgesi’ni oluşturan Karabük, Zonguldak ve Bartın illerinin göç kaybı yaşadığına dikkat çeken Başkan Çapraz, bölgede doğum oranlarının da giderek düştüğünü ifade etti. TR82 Bölgesi oda başkanları ile birlikte tersine göçün nasıl sağlanabileceği konusunda sürekli istişare halinde olduklarını belirten Çapraz, göç kaybının önlenmesi ve TR81 ile TR82 bölgelerinin daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi adına Batı Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmasına yönelik taleplerini dile getirdi.

3 Nisan “Sanayi Günü” olarak kutlanmalı

Başkan Çapraz ayrıca, Karabük’ün kuruluşu olan 3 Nisan 1937 tarihinin “Sanayi Günü” olarak kutlanması konusun da taleplerini de hatırlatarak Karabük’ün kent kültürünün güçlendirilmesi ve sanayi kimliğinin daha görünür hale gelmesi açısından 3 Nisan’ın Sanayi Günü ilan edilmesinin önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Çapraz, ayrıca KDV mevzuatı, tevkifat oranlarının düzenlenmesi ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında getirilen yüzde 25 yurtiçi alım zorunluluğu konularında da iş dünyasının beklentilerini dile getirerek destek istedi.

Daha sonra söz alan önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise yaptığı değerlendirmede, Filyos Limanı’nın Karabük için büyük bir fırsat olduğunu belirterek limanın etkin şekilde kullanıma açılmasının bölge sanayisi ve ihracatı açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Limanın devreye girmesiyle birlikte nakliye maliyetlerinde ciddi avantajlar oluşacağını ve ihracat potansiyelinin artacağını vurguladı.

Zeybekçi’den Sanayi Günü talebine destek

Zeybekci ayrıca 3 Nisan’ın Sanayi Günü olarak kutlanması yönündeki girişimi olumlu karşıladığını ve bu konuda gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. KDV mevzuatı, tevkifat oranları ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gündeme getirilen taleplerle ilgili olarak da konuların ilgili kurum ve merciler nezdinde değerlendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağını ve süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Toplantının sonunda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, dile getirilen talepler ve bölge ekonomisine ilişkin hazırlanan kapsamlı dosyayı Nihat Zeybekci’ye takdim etti.