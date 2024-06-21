Kediler spor yapar mı demeyin! Obez kedi "Şiraz" egzersiz ve diyetle 6 kilo verdi

Beyza Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi, kısırlaştırma operasyonundan sonra zamanla aşırı kilo aldı. Dikkatli, 4 yaşındaki kedisinin kısa sürede 10 kiloya yaklaştığını fark etti.

Dikkatli'nin fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle kilo aldığı için veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü Şiraz'ın kilo verme süreci başladı.

Veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde tedavi görmeye başlayan, her gün koşu bandı ve pilates topuyla egzersiz yaptırılan Şiraz, havuzda da yüzerek yaklaşık 5 ayda 6 kilo verdi ve ideal kilosuna ulaştı.

Egzersizin yanında diyet de uygulanan Şiraz, 3,5 kiloya düştü.

Tedavi obezitenin nedenine göre uygulanıyor

Hayvanlardaki obezite sorununa ve uygulanan tedaviye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Yağmur Denli, obezite sorunuyla gelen kedi ve köpeklerin öncelikle sağlık kontrollerinin yapıldığını, obezitenin nedenine göre uygulanacak tedavinin belirlendiğini anlattı.

Rehabilitasyon merkezinde pilates ve egzersiz yapıldığını, koşu bandı ve havuz bulunduğunu ifade eden Denli, obez kedi ve köpekler için uygulanan protokolün değişiklik gösterdiğini vurguladı.

Pilates ve yüzmeyle 6 kilo verdi

Şiraz'ın kısırlaştırma ameliyatının ardından düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 9,5 kiloya ulaştığını belirten Denli, bunun üzerine spor ve diyete başlandığını kaydetti.

Denli, "Şiraz hareket etmeyi sevmiyor, oyun oynamayı da sevmiyor, sadece oyunları izlemeyi tercih ediyor. Bundan dolayı da fazlaca kilosu oluştu. Fazla kiloya bağlı yürüme zorluğu, hatta solunum problemleri yaşamaya başladı. Kilo aldıkça aslında bir kısır döngüye girdik, zaten minimal olan hareketleri iyice yok oldu. Dolayısıyla kilo artışı birazcık hızlı oldu. Tetkiklerinde herhangi bir problem olmayınca Şiraz'ı diyete aldık, pilates yaptı ve yüzdürdük." diye konuştu.

Kedi ve köpeklerde hızlı kilo verilmesini tavsiye etmediklerini, yavaş ve kontrollü şekilde ilerlediklerini aktaran Denli, Şiraz'ın da bu şekilde kilo verdiğini ifade etti.

"Beslenmeye dikkat edilmez ve hareket kısıtlılığı başlarsa tekrar kilo alabilir"

Denli, şunları söyledi:

"Şiraz haftanın beş günü egzersiz yaptı, 2-3 gün yüzdük. Şu anki kilomuz ideal. Şiraz biraz problemli bir öğrenci, asosyal bir kedi, biraz da asi. Biraz kavgalarımız oldu, daha sonrasında alıştı. İlk etapta tedirgin oluyorlar, öğrenip alışınca bunu oyun haline getiriyorlar. Sonunda da başarılı bir öğrenci oldu, Şiraz'ı bugün mezun ediyoruz. Ailesi beslenmesine dikkat etmezse, hareket kısıtlılığı başlarsa tekrar kilo alabilir, bunun için de kontrollerimiz ara ara devam edecek."

Obezite hayvanlarda da sağlık sorunlarına neden oluyor

Obezitenin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da iç organlara zarar verebildiğinine, solunum yetmezliği ve kalp sağlığıyla ilgili sorunların yaşanmasına neden olabildiğine dikkati çeken Denli, obezitenin yürümede güçlüğe ve bel fıtığına da sebep olduğunu aktardı.

Denli, kedi ve köpeklerde kilo artışı yaşanmaya başladığında kliniğe başvurulmasını önererek, şunları söyledi:

"Kilo artışı sağlık problemine bağlı da olabiliyor, genelde tiroit hastalarında da kilo problemi olabiliyor. Genel kontrolü yapıldıktan sonra beslenmesi düzenlenerek evde birtakım oyunlarla kilo kontrolü sağlanabiliyor. Kilo daha da artarsa, kontrol altına alınamazsa, evde süreci yönetemezlerse biz devreye giriyoruz. Beslenmelerini düzenleyip, egzersizlerle sağlıklı bir yaşam elde etmelerini sağlıyoruz."

"Yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz"

Kedi ve köpekler için "taburcu" kelimesini değil de "mezun" kelimesini kullanmayı tercih ettiklerini ifade eden Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taburcu kelimesi 'hastaydı, iyileşti' gibi; bu negatif düşünceyi kabul etmek istemiyoruz. Engelli hayvanlarla da ilgileniyoruz, ağır vakalarımız var. Aslında onların da hayata tutunması için mutlu olmalarına ihtiyacınız var. Buradan baktığınızda aslında bazen yürümeyi, bazen oyun oynamayı, hatta görmeyi bile sonradan öğreniyorlar. Aslında onların hayata ikinci kez başladıkları nokta oluyor. O yüzden de yeni hayatlarına güzel devam etsinler diye 'mezuniyet' diyoruz."