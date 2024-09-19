Kıbrıs gazisi 50 yıl sonra göğsünde mermi olduğunu öğrendi

Göğsündeki merminin Yunan askerlerinin silahından çıktığını belirten 71 yaşındaki Sağıroğlu, “Mermiyi çıkarttırmayı düşünmüyorum. Bunun bana zararı yok. Arada bir ağrı yapıyor ama onlar ufak ağrılar. Böyle devam etsin. O madalyayı toprağa getireceğim kimseye bırakmam” dedi.

Göğsündeki mermiyle 50 yıl sonra hastanede yüzleşti

Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu’nun şaşırtıcı olayı duyanları hayrete düşürdü. 1973 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Seyyah Sağıroğlu, gazi olarak memleketi Trabzon’a döndü. Aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı olarakta görev yapan Seyyah Sağıroğlu, geçtiğimiz yıl muayene olmak için hastaneye gitti. Kontrol amaçlı gittiği hastanede MR cihazına giren Sağıroğlu, sorumlunun "Sizin vücudunuzda metal var, cihaz çekmiyor" ifadeleriyle 50 yıl sonra gerçeği öğrendi.

MR cihazında öğrenilemeyen gerçek doktorun muayenesi sonrası gün yüzüne çıkarken, Kıbrıs Gazisi Sağıroğlu’nun göğsünde Yunan mermisi olduğu tespit edildi. Şaşırtıcı olay karşısına G3 mermisi parçasının vücudundan çıkartmak istemeyen Sağıroğlu, “O madalyayı toprağa getireceğim kimseye bırakmam” dedi.

“Mermiyi çıkartmayı düşünmüyorum, benimle mezara gelecek”

50 yıl sonra vücudunda mermi olduğu öğrenen Sağıroğlu, “Geçen sene devletimiz şeref aylığını verince biz de parayı bulduk, 'Gidelim muayene olalım' dedik. Doktor beni MR'a sevk etti. MR cihazına girince makine makineli tüfek gibi ses çıkarmaya başladı. Sağlık çalışanı bir kadın, ‘Sizi okumuyor, vücudunuzda metal var’ dedi. Yok öyle bir şey dedim. Bir cihazla baktığında göğsümde bir mermi olduğunu fark etti. Kıbrıs savaşından kalma Yunan mermisi; G3 mermisi. İnce bir çekirdek. Yaşlanınca geriye doğru çıkıyor. Savaşta nasıl oldu hatırlamıyorum. Güzel bir şey ama postu da deldirdik. Deldirmesek daha iyi olurdu. Mermiyi çıkartmayı düşünmüyorum. Bunun bana zararı yok. Arada bir ağrı yapıyor ama onlar ufak ağrılar. Böyle devam etsin. O madalyayı toprağa getireceğim kimseye bırakmam. Madalyanın aslı burada. O benimle gitsin” ifadelerini kullandı.

"Arkadaşımızın göğsündeki madalyalara teneke parçası dediler; üzüldük"

Seyyah Sağıroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde silah arkadaşları ile birlikte 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen Gaziler Günü programına katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Sağıroğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüze, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Gazilik unvanının verilişinin yıldönümü. Aynı zamanda Muharip Gaziler Derneği’nin de kuruluş yıldönümü. Çünkü Gazi Kemal’de muharip gazidir. Bizler Kıbrıs’a 19-20 yaşlarında intikal ettik. 1973 yılında Kıbrıs’a gitmiştim. Sağ kalan biriyim. Silah arkadaşlarımız bir gün daha gelmeseydi biz yoktuk. Dün bir gazi arkadaşımıza birisi ‘Bu teneke parçalarını nereden aldın’ dedi. O da çok güzel cevap verdi ‘Baban reisti o taktı’ üzülüyoruz” şeklinde konuştu.