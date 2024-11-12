Kiralardaki yükseliş taşınmaları azalttı

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in, abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2023 İlk 6 Ay” sonuçları açıklandı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik tarafından 2016 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan, dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki taşınma hareketinin yanı sıra elektrik tüketim rakamları, ilçelerin doluluk oranları, abonelerin yaş gruplarına ve memleketlerine göre dağılımı ile kentsel dönüşüm rakamlarını da içeren “Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-2023 İlk 6 Ay” sonuçları taşınma hareketlerinde ciddi bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Her gün ortalama 397 abone yeni gayrimenkule geçiş yaptı

Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hareketliliğin de etkisiyle bu yılın ilk 6 ayında Avrupa Yakası’nda özellikle ikinci el gayrimenkulde taşınmalarda yüzde 27,4’lük bir düşüş gözlendi.

Yılın ilk yarısında yeni konutlara geçişte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6’lık bir artış olsa da ikinci eldeki yüksek düşüş, toplam taşınma sayısını aşağıya çekti.

2022’nin ilk 6 ayında Avrupa Yakası’nda 248 bin 465 olan taşınma sayısı yüzde 17,7 gerileyerek 204 bin 484’e indi. 2022’in ilk 6 ayında ikinci el gayrimenkulde 183 bin 195 olan toplam geçiş işlemi sayısı da bu yıl aynı dönemde 132 bin 939’da kaldı.

Yılın 6 ayında kapısı ilk kez açılan konut sayısı 71 bin 545 olurken her gün ortalama 397 abone yeni, 739 abone ikinci el gayrimenkule geçiş yaptı.

Türkiye’nin en kalabalık ilçesi Esenyurt, en hareketli ilçe oldu

İstanbul Avrupa Yakası’nın son yıllarda hızla büyüyen ilçelerinden olan Esenyurt, 27 bin 626 taşınma hareketi ile bu yıl da ilk sırada yer alarak hem ikinci el hem de yeni gayrimenkuldeki hareketle bir kez daha öne çıktı.

Esenyurt’u 16 bin 669 taşınma ile Küçükçekmece ve 11 bin 576 taşınma hareketi ile Kağıthane takip etti.

En az taşınma İstanbul’un sayfiye yeri olarak öne çıkan Çatalca’da gözlendi. Çatalca’da ilk yarıda sadece 1.338 taşınma işlemi gerçekleşti.

Meskenlerde doluluk oranlarına bakıldığında ise Sultangazi yüzde 98,8 ile ilk sırada gelirken Fatih yüzde 96,6 ile en sonda yer aldı.

En genç aboneler Esenyurt’ta

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda abonelerin yaş grubuna göre dağılımının da yer aldığı raporda en büyük payı yüzde 33 ile 35-49 yaş arasındaki aboneler alırken, 50-64 yaş grubu abonelerin oranı yüzde 31, 64 yaş üstü abonelerin oranı ise yüzde 20 olarak açıklandı.

İlçeler bazında 64 yaş ve üzeri abonenin en yoğun olduğu ilçe yüzde 30,7 ile Bakırköy olurken onu yüzde 30,3 ile Beşiktaş takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2022 sonu itibarıyla 983 bini aşan nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, en genç elektrik abonelerinin bulunduğu ilçe olarak dikkat çekti. Haziran 2023 itibarıyla 35 yaş altı abone sayısı 92 bin 122’yi bulan Esenyurt’ta bu abone grubunun oranı yüzde 22,9’e ulaştı.

Kentsel dönüşümle 153 bin abone tahliye talebinde bulundu

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nda 2018 yılından bu yana kentsel dönüşüm kapsamında abonelerin tahliye taleplerine de yer verildi.

Buna göre İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018’den bu yana toplam 153 bin 153 abone tahliye talebinde bulundu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2023’ün ilk 6 ayında tahliye edilen 14 bin 919 aboneliğin 9.923’ü mesken, 4.928’i ticarethane, 30’u ise sanayi tesisi oldu. 2023’ün ilk 6 ayında en çok tahliye talebi 3 bin 249 başvuru ile mart ayında yaşandı.

Yabancı abone sayısı geriledi

2022 yılı sonunda 4 milyon 611 bin abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’e ilk altı ayda 29 bin yeni abone geldi. Haziran 2013 itibarıyla şirketin abone sayısı 4 milyon 640 bini geçti.

İstanbul Avrupa Yakası’nda 172 farklı ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in ilk yarıda yabancı abone sayısında ise yüzde 4,2’lik bir gerileme gözlendi. 2022’de 230 bin 562 yabancı abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Haziran 2023 sonunda yabancı abone sayısı 220 bin 773’e geriledi.

Yabancıların milliyetlerine göre dağılımına bakıldığına ise ilk sırayı Suriyeliler alırken onu İran ve Türkmenistanlılar izledi.

Sadece 3 ilçede elektrik tüketiminde artış oldu

Raporda, Avrupa Yakası’nda ilk yarıda mesken abonelerinin elektrik tüketimi rakamları da açıklandı.

Raporda yer alan verilere göre, 2023 kışında hava sıcaklıklarının bir önceki yıla göre daha yüksek seyretmesinin etkisi ile yılın ilk 3 ayında geçen yıla göre mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 5,4 geriledi.

Yılın ilk 6 ayında ise meskenlerdeki elektrik tüketimi yüzde 1,73 düşerek 4 milyar 183 milyon kWh’den 4 milyar 111 milyon milyar kWh’ye indi.

İlçe bazında bakıldığında ise ilk 6 ayda sadece Arnavutköy, Çatalca ve Beylikdüzü’nde meskenlerin elektrik tüketimi arttı. Kağıthane, Silivri ve Eyüpsultan’da elektrik tüketim rakamları geçen yılla aynı düzeyde olurken, diğer tüm ilçelerde düşüş gözlendi.

Yılın ilk yarısında bölgedeki elektrik tüketimin yüzde 10’u en kalabalık ilçe olan Esenyurt’ta yaşandı. Onu yüzde 7 ile Küçükçekmece, yüzde 6 ile Bağcılar izledi. Çatalca yüzde 1’lik pay ile en son sırada geldi.